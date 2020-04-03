Верник показал поклонникам последствия домашнего карантина

Москва, 3 апреля. Актер Игорь Верник, уже переживший 17 дней самоизоляции, развлек поклонников новым снимком. Внешность артиста крайне удивила поклонников.

Верник на своей странице в Instagram опубликовал снимок, на котором у него растрепанные обросшие рыжие волосы и торчащие в разные стороны зубы. Все изменения во внешности актер объяснил простой и неприхотливой жизнью в карантине.

«Взглянул сейчас на себя в зеркало — остался доволен, сразу сфотографировал и выкладываю. Главное во время самоизоляции не опустить руки и не опуститься самому», — подписал снимок Верник.

Стоит отметить, что далеко не все фоловеры актера вспомнили, что опубликованный снимок — это кадр со съемок фильма «Ночные стражи», где Верник в таком виде играл лешего.

В комментариях к фото Верник дал несколько советов поклонникам, как без последствий пережить затянувшеюся самоизоляцию.

«Прежде всего личная гигиена, занятия спортом, чтение книг, никаких упаднических настроений! И тогда интеллект и здоровье буду написаны на вашем лице. Время быть собой!» — написал артист.

Поклонники шутку актера оценили и поспешили посмеяться вместе с ним в комментариях.

«Невероятный блеск… Чувствуется шик и притягательное обаяние», — пишет пользователь под ником elena.lukman.

«Похож на Челентано в самоизоляции», — считает 4898viktoriia8.

«Это обратная сторона Верника?» — поинтересовался laryson12.

«Какой юморной красавец, самое то на карантине!!!» — добавила zemadashkina.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса. К настоящему моменту число зараженных во всем мире превысило отметку в один миллион человек. Заболевание унесло жизни более 53 тысяч человек.

В четверг президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Он подписал указ о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля, передавал RT. При благоприятном развитии событий число нерабочих дней могут сократить.

По данным на 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 34 из них летальных, передавала «Газета.ру». Более 280 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.