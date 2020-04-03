Российских военных специалистов направили в самые сложные районы Сербии

Белград, 3 апреля. Российские военные специалисты, которых Москва направила в Сербию для борьбы с коронавирусом, будут определены в самые сложные с эпидемиологической точки зрения районы. Об этом сообщило Министерство иностранных дел РФ.

Речь идет о Белграде, Чуприи, Валево, Нови Саде, Нише, Крагуеваце и Кикинде. Напомним, что в пятницу в республику прибыл первый российский военно-транспортный самолет Ил-76, который доставил в страну специалистов и гуманитарную помощь. Российский транспортник по пути в Сербию сопровождали истребители МиГ-29.

Всего Россия планирует предоставить Сербии 87 специалистов (военные медики и вирусологи), 16 единиц военной техники, средства защиты и специальное медицинское оборудование.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил во время обращения к народу о том, что 3 апреля в страну прибудет первый самолет с гумпомощью и врачами. Вучич отметил, что примерно такой же «пакет помощи» Россия ранее предоставила Италии, где эпидемия коронавируса проходит особенно тяжело. Президент Сербии выразил Москве благодарность за помощь. Он отметил, что Россия сама сталкивается с проблемами из-за коронавируса, однако не прекращает помогать другим.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.

