Москва, 3 апреля. Международные рейсы, вывозящие россиян на родину, будут приостановлены с 4 апреля, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Данные меры приняты в целях борьбы с распространением коронавируса и защиты здоровья граждан России.

«С 00.00 по московскому времени 4 апреля 2020 года будут приостановлены международные авиарейсы по вывозу российских граждан на родину», — сообщает Оперштаб.

Напомним, что Россия с 27 марта полностью прекратила регулярное и чартерное авиасообщение. Ограничение не распространялось на полеты, связанные с возвращением граждан РФ на родину.

Ранее RT со ссылкой на Оперштаб сообщало, что сотрудники правоохранительных органов имеют право останавливать передвигающихся на такси или личном транспорте москвичей для выяснения цели поездки.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».