Москва, 3 апреля. Низкий уровень распространение коронавируса в России может быть результатом обязательной вакцинации населения от туберкулеза. Об этом заявил специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, директор Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского института РУДН Алексей Мазус.

По его словам, уровень заболеваемости коронавирусом в России заметно ниже, чем в европейских странах, что может быть следствием обязательной вакцинация против туберкулеза.

«Есть серьезные данные про то, что эта прививка, которую нам всем сделали в детстве, она создает определенный иммунный фон в нашем организме», — пояснил Мазус.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Специалистам удалось выяснить, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей вируса во всем мире превышает отметку в один миллион человек. От коронавирусной инфекции погибло более 53 тысяч человек.

На территории России зафиксировано 4149 случаев заражения коронавирусом. Более 280 человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.