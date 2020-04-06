Экономист Шабанов объяснил слова Силуанова о «новой реальности» для экономики РФ

Глава министерства финансов России Антон Силуанов заявил об окончании «тучных времен» для экономики страны. Экономист Антон Шабанов рассказал, что в настоящее время государству приходится использовать ранее накопленные средства из бюджета для поддержания российской экономики в стабильном состоянии в связи с кризисом из-за коронавируса.

В фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1» министр финансов отметил, что Россия готова к новой реальности, вызванной мировым кризисом в экономике из-за коронавируса.

«Тучные времена прошли, сейчас приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве», — заявил Силуанов.

По его словам, у Центробанка накоплен достаточный запас золотовалютных резервов. Правительство располагает достаточным количеством средств, чтобы отреагировать на изменения в экономике. Несмотря на возможные уменьшения доходов бюджета, власти были готовы к такому сценарию, утверждает Силуанов.

Независимый экономический эксперт Антон Шабанов в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал заявление Антона Силуанова.

«Имеются ввиду те времена, когда был профицит бюджета. Тогда можно было откладывать свободные денежные средства, а именно копить золотовалютные резервы. Но времена изменились, нефть стоит дешево, что привело к дефициту бюджета. Нам приходится брать те средства, которые мы откладывали. Но эта эпоха рано или поздно закончится, и это вопрос времени», — предположил Шабанов.

Однако к изменениям такого глобального масштаба в экономике никто никогда не готов, утверждает собеседник ФАН.

«Любой человек, который откладывает деньги, несчастлив от того, что приходится их тратить. Выжить, конечно, можно, так как запасы сделаны очень большие, и на какое-то время нам их хватит», — пояснил Шабанов.

При этом экономист подчеркнул, что российская экономка в любом случае выйдет из кризиса, иначе «наше государство просто обанкротится».

«Но когда и какой ценой, сказать очень сложно. Основной достаток нам обеспечивает нефть, которую мы продаем за рубеж. До тех пор пока цены не стабилизируются, говорить о стабилизации кризисной ситуации не приходится. А пока мы живем в новой реальности», — добавил экономист.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Владимир Гутенев сообщил, что прогнозы Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) относительно российской экономики неоправданно пессимистичны. Он назвал факторы, от которых будет зависеть развитие экономики страны.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков убежден, что глобальный экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, «еще заявит о себе», и к этому нужно готовиться, ликвидировать последствия ослабления экономики будет непросто.

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. Власти России принимают все необходимые меры для борьбы с инфекцией.