حصاد اخبار سوريا 3 أبريل : تركيا أرسلت رتل أخر إلى إدلب ,هجوم داعش على القوات الموالية لإيران في دير الزور

سوريا ، 3 أبريل: القوات المسلحة التركية ترسل عدة ارتال من المعدات العسكرية إلى إدلب ,هاجم إرهابيون من تنظيم الدولة الإسلامية القوات الموالية لإيران شرق أبو كمال.

رتل تركي يصل إدلب

وصل رتل من المعدات العسكرية الثقيلة إلى مراكز المراقبة التابعة للقوات المسلحة التركية في إدلب.

دخل رتل من العشرات من المركبات والشاحنات المدرعة الجمهورية العربية السورية من تركيا عبر معبر كفرلوسين الحدودي. ومع ذلك, ورد أن جزءا من الشحنة تم إرسالها إلى الجزء الغربي من محافظة حلب.

هاجمت تداعش رتل من القوات الموالية لإيران في دير الزور

داهم إرهابيون من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مواقع القوات الموالية لإيران ، لواء فاطميون ، شرق مدينة أبو كمال ، وأطلقوا النار على نقطة تفتيش ببنادق آلية.

وأسفر الهجوم عن مقتل أحد الجنود وإصابة عدد آخر. وقبل ذلك بيومين ، تم تنفيذ هجوم مماثل في نفس المنطقة على دورية فيلق الحرس الثوري الإسلامي. أسفر القصف عن مقتل جنديين أحدهما القائد.

خرق الهدنة في إدلب

أطلق مسلحون من هيئة تحرير الشام نيران قذائف مضادة للدبابات على معاقل الجيش العربي السوري في محيط مدينة كنصفرة وهاجموا تعيزات القوات الحكومية بالقرب من ريف سفوهن وفليفل وجبل شحشبو.

ولم ترد حتى الآن معلومات عن الجرحى والقتلى في صفوف الجيش العربي السوري.

يقوم التحالف الدولي برحلات جوية في شمال شرق البلد.

في شرق محافظة الحسكة ، ازداد عدد طلعات الاستطلاع التي يقوم بها التحالف الدولي.

وقد شوهدت المقاتلات الأمريكية في الجو فوق ريف تل براك.