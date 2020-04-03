Рейтинги Путина выросли после его второго обращения в связи с коронавирусом

Москва, 3 апреля. Показатели доверия и одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина выросли после его второго обращения к гражданам в связи с ситуацией из-за пандемии коронавируса. Согласно данным ВЦИОМ, теперь они составляют 74% и 72% соответственно.

«Показатель одобрения деятельности президента в этот день вырос в сравнении со значениями прошлой недели и составил 72%. Уровень доверия также вырос и составил 74%», — сказано в материале ВЦИОМ.

На прошлой неделе показатель одобрения деятельности главы государства составлял 65%, доверия — 71%.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 4,1 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровел 281 пациент, 34 человека скончались.

Ранее «Известия» сообщали, что Владимир Путин подписал закон, дающий право гражданам РФ и малому бизнесу обращаться в банк с требованием предоставить отсрочку по оплате кредитов сроком до 6 месяцев.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.