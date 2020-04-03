Стерлигов назвал пандемию коронавируса целенаправленной утилизацией человечества

Санкт-Петербург, 3 апреля. Основатель благотворительного фонда «Слобода» Герман Стерлигов, который живет в отдельном поселении, высказал свою версию распространения пандемии коронавируса. По словам предпринимателя, вакцинами и лекарствами вылечиться невозможно.

В пятницу в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоялся круглый стол под названием «Апокалипсис с короной» в формате онлайн-трансляции. Стерлигов рассказал, что вся его семья сейчас находится в изоляции в отдельном поселении и никакой опасности не чувствует.

«У нас, слава богу, очень хорошо. Чувствуется опасность только с той точки зрения, если к нам приедут врачи, чтобы нас пытаться тестировать или вакцинировать. Других опасностей мы не видим», — рассказал он.

При этом предприниматель выразил сомнения, что коронавирус передается воздушно-капельным путем. По мнению Стерлигова, людей заражают именно «в процессе тестирования» на COVID-19. На замечание модератора дискуссии, гендиректора ФАН Евгения Зубарева, что это антинаучное заявление, Стерлигов категорично заявил, что с презрением относится «к вашей поганой науке, которая загубила все человечество и всю землю». Он добавил, что ученых, которых «раньше называли колдунами», надо казнить.

Для сохранения здоровья своих близких, «Слободу» полностью изолировали. Прежде всего, туда не пускают врачей и журналистов, которых Стерлигов назвал группой риска.

Предприниматель подтвердил, что его ферма полностью остановила все продажи. А сами жители «Слободы» живут за счет фермерского хозяйства.

Модератор поинтересовался у Стерлигова, как обстоят дела с лекарствами.

«А лекарствами только дебилы лечатся, которые губят свое здоровье. А мы лечимся травами, минералами, массажами, мазями, всем натуральным. У нас все свое. Все под ногами. От корней лопуха до зверобоя. Все заготавливаем летом <…> Для всех болезней есть природные средства. А химией поганой алхимики-врачи калечат и убивают людей», — категорично заявил он.

Пандемию коронавируса Стерлигов назвал целенаправленной утилизацией человечества.

«То, что происходит сейчас, это попытка убийства большинства человечества всякими вакцинами и прочими мерзостями, которые понапридумывали ученые. И сейчас, по сути, пытаются утилизировать большую часть человечества, чтоб выполнить свою задачу, о которой давно нам уже говорят, по сокращению численности населения на Земле… Вот вас, идиотов, которые поклоняются науке, сейчас будет утилизировать эта самая наука», — выразил мнение предприниматель.

Закончится же пандемия, по его мнению, тогда, когда будут «реализованы планы Лондона», то есть когда «всех перевакцинируют».

«Потом вы отпразднуете победу над коронавирусом. Потом вы все умрете <…> Останутся несколько миллионов человек, обслуживающих Англию, остальные, я думаю, будут утилизированы», — считает Стерлигов.

При этом он заявил, что свою семью готов защищать любыми способами, даже если придется погибнуть.

«Но это зависит от того, будут ли нас насильно вакцинировать или нет. Если не будут — ми сидим, никого не трогаем. Если будут и загонят в угол, будем биться как положено нормальным мужчинам», — подытожил Стерлигов.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире превысило отметку в один миллион человек. Заболевание унесло жизни более 53 тысяч человек.

В России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 34 из них летальных. Более 280 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с риском дальнейшего распространения вируса в большинстве регионов России введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.