Митрополит рассказал, кто на Украине не прошел коронавирусную «проверку на человечность»

Киев, 3 апреля. Епископ канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука пристыдил украинцев за нетерпимость и ненависть, которые многие граждане проявили во время эпидемии коронавируса.

Он напомнил, как обезумевшая от страха толпа в поселке Новые Санжары (Полтавская область) забрасывала камнями автобусы с соотечественниками, возвращающимися из Китая. Причем среди лидеров этой толпы был священник так называемой Православной церкви Украины.

Митрополит отметил, что в Библии Христос исцелял прокаженных, демонстрируя пример помощи близким, и последователи христианской веры не должны об этом забывать. По словам священнослужителя, эпидемия коронавируса стала «проверкой на человечность», при которой одни проявляют сострадание к ближнему, а другие — ненависть. Жители Новых Санжар, очевидно, «проверку на человечность» не прошли.

«Коронавирус — это такой рубикон. Сохранили ли мы что-то человеческое у себя внутри, не внешне. А мы уже спустились даже не на уровень животных, а на уровень скорпионов – выживает сильнейший, вот что страшно», — отметил митрополит.

Напомним, что ранее жители поселка «Новые Санжары» забросали камнями автобусы с возвращающимися из Китая соотечественниками. Незадолго до этого они перекрыли дорогу, узнав, что эвакуированных из КНР граждан будут размещать на карантин в местном санатории. Украинским властям пришлось стягивать в поселок Нацгвардию и бронетехнику, чтобы не допустить беспорядков.