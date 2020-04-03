Психолог рассказал, как убедить пожилых людей оставаться дома

Москва, 3 апреля. Психолог Александр Венгер объяснил, как убедить пожилых людей оставаться дома во время эпидемии коронавируса.

В большинстве субъектов Российской Федерации власти ввели режим самоизоляции. Не выходить на улицу призвали пожилых россиян, у которых болезнь чаще протекает с осложнениями.

Многие пожилые люди считают, что с ними нужно обращаться, как с остальными гражданами. Если речь идет о полной самоизоляции для всего населения, тогда люди старше 65 лет готовы сидеть дома.

Психолог рассказал, что можно объяснить старшему поколению опасность коронавируса на примере ситуации в Италии и США. Однако не стоит их пугать. Лучше рассказать пожилым людям, что за их здоровье волнуются близкие.

«Обычно говорят, что бабушка за тебя волнуется, поэтому не ходи без шапки. Здесь же можно сказать, что внук за тебя волнуется — не выходи из дома», — сказал Венгер, его слова приводит издание InfoReactor.

Напомним, что президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца апреля. Это решение было необходимо, чтобы пережить пик эпидемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии патрулируют подмосковные города и призывают местных жителей оставаться дома. Лекарства и продукты пенсионерам могут доставить на дом волонтеры.

Водителям в Москве разрешили ездить только по одному, за нарушение этого правила грозит штраф до пяти тысяч рублей.