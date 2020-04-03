Кличко рассказал о смерти двух «неполноценных детей», заразившихся коронавирусом

Киев, 3 апреля. Мэр Киева Виталий Кличко, известный своими многочисленными оговорками, вновь стал причиной неприятного казуса из-за неспособности грамотно формулировать свои мысли.

Докладывая журналистам о ситуации с коронавирусом в украинской столице, градоначальник сообщил о смерти двух подростков, заразившихся коронавирусом. При этом чиновник оговорился, использовав слово «неполноценные» вместо «несовершеннолетние».

«Среди больных — двое неполноценных детей: 16-летний парень и 17-летняя девушка», — цитируют Кличко украинские СМИ.

Всего в Киеве насчитывается 189 больных коронавирусной инфекцией, три человека скончались. Власти Украины ранее распорядились приостановить работу образовательных учреждений и метро из-за эпидемии.

На днях из-под карантина, размещенного на территории киевского отеля, сбежали 60 украинцев, которых изолировали после поездки на Бали. На ситуацию уже успел отреагировать министр внутренних дел Арсен Аваков. Он обратил внимание, что сбежавшим из карантина гражданам может быть предъявлено обвинение по уголовной статье «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений», если среди них окажутся зараженные. Аваков также заявил, что МВД больше не будет давать согласия на чартеры для возвращения застрявших за границей украинцев.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.