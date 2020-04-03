Замглавы Минпромторга рассказал, кто и сколько масок производит в России

Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщил, что медицинские маски, которые рекомендуют носить в период распространения новой коронавирусной инфекции Минздрав и Роспотребнадзор, шьются в нашей стране на 18 профессиональных предприятиях.

«Эти компании шьют маски машинным методом. Они занимаются этим много-много лет. И если раньше суточная потребность была порядка 600 тысяч масок, и они производились в одну смену, то сегодня предприятия загружены на полную мощность и работают в три смены, а это порядка полутора миллионов масок в сутки», — рассказал замглавы Минпромторга в ходе прямого включения со студией программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Виктор Евтухов признал, что этого количества масок не хватает «в связи с тем, что потребность увеличилась не то что в разы, а в сотни раз».

«Чтобы обеспечить наше население масками, мы привлекли еще ряд предприятий легкой промышленности, которые перестроили свои производства и сегодня вышли на мощность порядка 130 тысяч масок в сутки и должны в ближайшее время прийти к объему примерно 200 тысяч масок в сутки. Плюс нам активно помогает Федеральная система исполнения наказаний. Уже более 120 исправительных учреждений сегодня работают в этом направлении. Они получают от нас материалы, необходимые комплектующие и на добавочном сырье также производят маски в объеме 130-140 тысяч в сутки, а должны выйти на объем примерно 1,5-2 миллиона масок в сутки», — сообщил замминистра.

Он добавил, что также Россия получила поставки из Китая. Это 35 миллионов масок, которые были распределены по регионам. Прежде всего — по медицинским учреждениям.

«Действительно, пока в аптеках масок не хватает, но в ряде регионов они появляются. И при этом надо сказать, что многие предприятия активно используют возможности своих малых и средних предприятий, ателье. Сегодня в регионах в общей сложности было пошито 2,4 миллиона масок», — отметил Евтухов.

Ведущая программы Ольга Скабеева поблагодарила его за информацию, но напомнила, что в России проживают почти 147 миллионов человек, а маски в идеале надо менять каждые полтора часа.

«Ждем 22 апреля, обещали, что к этому сроку маски совершенно точно появятся в наших аптеках», — заметила Скабеева.

Напомним, накануне власти РФ приняли решение разрешить производство медицинских масок без лицензии. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.