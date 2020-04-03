Застрявших в Латинской Америке россиян вернули на родину

Москва, 3 апреля. Более 300 россиян вернулись на родину из Перу, рейс выполнил самолет компании Azur Air.

Туристов собирали по всей Латинской Америке. 2 апреля самолет забрал россиян в Рио-де-Жанейро, а потом полетел в Лиму. В общей сложности в Россию вернулись 314 человек, в том числе ребенок.

По словам одного из пассажиров, задержка была в Лиме. Всех россиян на борту пересчитывали несколько раз. Мужчина поблагодарил сотрудников российского консульства, которые помогли им вернуться на родину.

«Приземлись только что! Мы дома! Спасибо всем, кто держал за нас скрещенными и пальцы, и ноги, и мужа с котом», — написала одна из пассажиров к соцсетях, ее слова приводит телеканал «360».

У всех прилетевших их Латинской Америки измерили температуру и направили на домашний карантин. По данным на 2 апреля, 25 тысяч россиян находятся за рубежом и просят их забрать.

1 апреля в Москву вернулись туристы, которые испытали на себе все тяготы заточения в отелях из-за эпидемии коронавируса. Россиян не выпускали на улицу без справки, которая подтверждала, что они здоровы.

Ранее сообщалось, что в столицу России вернулся самолет «Аэрофлота», доставивший россиян из ОАЭ. Напомним, что российские власти закрыли границы для иностранных граждан с 18 марта по 1 мая, чтобы не допустить распространение коронавируса.