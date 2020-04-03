Путин подписал закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Москва, 3 апреля. Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, который позволяет пострадавшим из-за коронавируса россиянам взять кредитные каникулы. Соответствующий документ в пятницу появился на официальном портале правовой информации.

Законопроект распространяется как на обычных граждан, так и на представителей малого и среднего бизнеса, чьи доходы сократились на 30% из-за эпидемии. В течение кредитных каникул банки не имеют права начислять неустойку за просрочку платежей, требовать досрочного погашения кредита или требовать залог. Причем сам заемщик может в этот период погасить кредит досрочно, если у него есть такая возможность.

Разработали законопроект Минфин и Центробанк по поручению президента РФ Владимира Путина. О своем решении глава государства объявил 25 марта во время обращения к россиянам.

В ходе думских чтений депутаты внесли в правовой акт несколько уточнений. Они постановили, что проценты по потребительским кредитам ограничиваются ставкой, которая равна двум третьим от среднерыночного значения полной стоимости кредита (высчитывается Центробанком). Это приведет к тому, что банки будут начислять меньшие проценты. При этом залог, гарантии и поручительства продолжат действовать и после окончания каникулярного периода.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.

