Москва, 3 апреля. Режим обязательной самоизоляции, который был введен из-за эпидемии коронавируса, может привести к росту числа алкозависимых в России. Об этом заявил профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Юрий Сиволап.

«Можно предположить, что многие люди, даже те, у которых нет особенных проблем с алкоголем, начнут выпивать больше обычного. Когда людям нечем заняться, потребление увеличивается», — пояснил он.

Сиволап также добавил, что режим самоизоляции также опасен и для страдающих алкоголизмом людей.

«Отмена потребления алкоголя — вещь более серьезная и опасная. От белой горячки умирает 5–8% пациентов в лучших клиниках мира. Если же их не лечить, эти показатели могут увеличиться», — отметил профессор.

Он также добавил, что в условиях эпидемии коронавируса такие пациенты могут быть лишены помощи специалистов, передает MK.RU.

При этом режим самоизоляции может оказать положительное влияние на людей, которые страдают от наркозависимости. Сиволап выразил уверенность, что такие люди перестанут принимать психоактивные вещества в период обязательной самоизоляции из-за невозможности покидать свой дом.

«Время самоизоляции может стать благом для пациентов с наркозависимостью, потому что при невозможности покидать дом надолго, у них есть шанс самостоятельно переболеть свою зависимость», — подчеркнул профессор.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире превысило отметку в один миллион человек. Заболевание унесло жизни более 53 тысяч человек.

В России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Более 280 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с риском дальнейшего распространения вируса в большинстве регионов России введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты считают, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.