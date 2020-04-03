ВОЗ насчитала более миллиона зараженных коронавирусом по всему миру

Женева, 3 апреля. Число заразившихся коронавирусом нового типа перевалило за миллион человек, более 50 тыс. пациентов скончались. Такие данные в пятницу привел гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

«В ВОЗ сообщили о свыше 1 миллиона подтвержденных случаев COVID-19, в том числе свыше 50 тысяч смертей. Мы знаем, что это больше, чем кризис в области здравоохранения. Мы все знаем о глубоких социальных и экономических последствиях пандемии», — отметил он.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США (235,7 тыс. человек), Италия (115,2 тыс.), Испания (110,2 тыс.), Германия (84,4 тыс.), Китай (81,5 тыс.) и Франция (59,1 тыс.).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем чаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.

По словам вирусологов, человечество столкнулось с этим коронавирусом впервые, поэтому на момент вспышки эпидемии у людей не было иммунитета, а у врачей — вакцины. Эти два фактора, а также уровень глобализации привели к тому, что инфекция охватила весь мир. Многие страны закрыли границы и приостановили авиасообщение. Многие крупные международные мероприятия были отменены. В частности, такая судьба постигла Олимпийские игры, чемпионат Европы по футболу и музыкальный конкурс Евровидение.