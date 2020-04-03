Анкара использует пандемию коронавируса для «ползучей аннексии» в Идлибе

Турция регулярно отправляет конвои с военной техникой и строительными материалами в Идлиб, а также задействует боевиков для провокаций на трассе М4 «Латакия – Алеппо». Востоковед Андрей Онтиков в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) рассказал, может ли Анкара на фоне пандемии попытаться заблокировать движение по М4.

Жители Сирии сняли на фото очередной конвой Вооруженных сил Турции, который сегодня прошел в направлении Идлиба через пограничный переход «Кафр Лусин» на северо-западе страны.

Turkey moves concrete blocks to Idlib province,to M4. pic.twitter.com/jouyIratNR — Y.N.M.S (@ynms79797979) April 2, 2020

Сообщается, что всего за последние сутки на территорию Сирии прибыло сразу три турецких конвоя: два были с крупными бетонными заграждениями и другими строительными материалами, а один с тяжелой бронетехникой, включая танки.

Ранее Федеральное агентство новостей уже обращало внимание на тот факт, что конвои Вооруженных сил Турции в Идлибе стали регулярными – Анкара стремительно наращивает количество вооружения и усиливает наблюдательные пункты бетонными заграждениями.

Известно и о том, что средства РЭБ Турции рассылают на мобильные телефоны жителей Большого Идлиба сообщения на арабском и турецком языках, в которых предупреждается о силовом ответе в случае, если сирийские силы нарушат перемирие.

На фоне действий Анкары активизировались и протурецкие формирования, входящие в так называемую «умеренную оппозицию» — «Сирийскую национальную армию» (СНА). Кроме того, все большую активность проявляют и формирования боевиков вроде «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра1, запрещенная в РФ), а также «Катиба Таухид валь-Джихад».

Подготовка к провокациям

Заместитель редактора международного отдела МИЦ «Известия» Андрей Онтиков в беседе с Федеральным агентством новостей подтвердил рост числа нарушений перемирия в Идлибе со стороны боевиков.

«Мы наблюдаем активизацию боевиков, которые нарушают договоренности, в том числе мешают проведению патрулирования трассы М4 «Латакия – Алеппо». В то же время Турция может использовать поставляемые бетонные заграждения для создания блокпостов или пунктов проверки», — замечает собеседеник ФАН.

По словам востоковеда Андрея Онтикова, история конфликта в Идлибе показывает, что турецкие блокпосты аккумулируют вокруг себя боевиков, так или иначе связанных с Турцией. На это обращали внимание и в Минобороны России в свое время, прямо говоря о фактическом сращивании турецких сил с боевиками.

«Тут большой вопрос, как Турция собирается выполнять московские соглашения 5 марта, особенно касательно трассы М4 и ее разблокирования. Ведь в ходе последней эскалации мы видели тесную связь и взаимодействие турок с боевиками. Несмотря на множество заключенных соглашений, в Астане, Сочи и вот теперь уже и в Москве, Турцией не выполняет взятые обязательства и выступает против нанесения ударов даже по признанным на международном уровне террористам. Сейчас нужно делать шаги по полному освобождению Идлиба как мирным путем, так и военным – при помощи уничтожения террористов. Если же Турция будет пытаться использовать те же бетонные заграждения для блокирования трассы М4 или какого-то формирования вокруг возможных блокпостов вооруженных группировок, то это вызывает большие вопросы», — отмечает Андрей Онтиков.

Удобный момент

По словам собеседника ФАН, нельзя исключать тот факт, что Турция пользуется ситуацией с коронавирусом, когда весь мир занят борьбой с распространением COVID-2019, чтобы усилить свои позиции в Идлибе, направляя туда военную технику и бетонные заграждения.

«В глобальном плане у Турции свои интересы в Идлибе, которые направлены на невозвращение контроля властей Сирии на эти земли. Ведь как только Дамаск вернет контроль над Идлибом, будет поднят вопрос о целесообразности присутствия турецких войск на севере Сирии – в Африне и Аль-Бабе. Анкара хочет закрепиться в Идлибе надолго, а еще лучше – навсегда. Можно даже предположить, что мы имеем дело с ползучей аннексией. И под шумок коронавируса, Турция пытается все это провернуть. Однако Россия не будет закрывать глаза на действия турок», — заключает Андрей Онтиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.