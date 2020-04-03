Экс-депутат Рады упрекнул Зеленского за «пиар» с гуманитарной помощью Италии

Украина предоставит гуманитарную помощь Италии в связи с пандемией коронавируса. На Украине есть серьезные проблемы во всех сферах, а президент страны Владимир Зеленский фактически «крадет кусок хлеба у народа», посылая помощь в Италию. Об этом Федеральному агентству новостей заявил бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии.

«С целью содействия в преодолении последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в Итальянской Республике вследствие распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, постановляю предоставить гуманитарную помощь Италии», — указано в документе.

Предполагается, что в Италию будет отправлена бригада украинских медиков для помощи в борьбе с пандемией и обмена опытом.

«Украинские специалисты получат неоценимый опыт, пока у нас нет пика болезни. И вернутся, когда будут наиболее востребованы дома. Этот опыт нельзя ничем заменить. За это время мы продвинемся вперед в лечении COVID-19 и получим специалистов, которые изучат различные случаи лечения в Италии», — отметил глава государства.

При том сама Украина не может вывезти своих граждан из Непала из-за ограничений международного авиасообщения. Внешнеполитическое ведомство рассматривает возможность обращения за помощью к Министерству иностранных дел России для организации вывоза украинцев из Непала.

Экс-депутат Рады Алексей Журавко выразил удивление от решения Владимира Зеленского помочь Италии при сложной обстановке на самой Украине.

«Адекватный человек должен был направить в Италию только двух или трех специалистов, которые потом бы обучили десяток. Зеленский прокукарекал, что повезет туда благотворительность. Но вопрос — с чего, если благотворительная помощь на борьбу с коронавирусом была разворована и распределена между аптечными киосками, чтобы ее продать. Это бесчеловечные заявления, когда народ сегодня страдает. Есть серьезные проблемы во всех отношениях не только с коронавирусом, а он еще что-то отнимает и увозит в Италию. Как объяснить народу, когда ты последний кусок хлеба крадешь у него?» — задается вопросом Журавко.

По словам политика, президент Украины занимается «сугубо своим пиаром и налаживаем отношений за рубежом».

«Создается вопрос, а где ты раньше был? Почему ты своим людям не помог, когда нужно было их вывозить? Это делала Россия, Белоруссия и другие страны. Человек не владеет ситуаций и не понимает, как с ней разбираться, но зато пропиариться нужно. Власти Украины сегодня создают только проблемы своему народу», — сказал собеседник ФАН.

Ранее крымский политолог Владимир Джаралла заявил, что украинская экономика, которая и так переживала не лучшие дни на фоне охватившей мир эпидемии коронавируса, и вовсе оказалась на грани краха.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С этого момента инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Количество зараженных с каждым днем постоянно растет. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США.