Газманов шокировал фанатов новым имиджем

Москва, 3 апреля. Известный российский певец Олег Газманов шокировал фанатов неожиданно изменившимся имиджем.

Певец поздравил музыкального продюсера Иосифа Пригожина, которому исполнился 51 год, и чтобы поддержать друга, побрился налысо. Фото с результатом своего эксперимента он выложил в Instagram. На снимке Газманов и Пригожин, приобнявшись, улыбаются в камеру — оба гладко выбритые.

«С днем рождения, Иосиф! Море счастья без меры. Пусть сверкает успехом твой продюсерский череп», — пишет артист в Instagram.

Смелый шаг, впрочем, не оценили поклонники Газманов. Многим чисто выбритая голова певца показалась некрасивой, а других — и вовсе напугала, сообщает «Пятый канал».

«Фууу», «Мать! Яйцеголовые», «Газманову такая прическа противопоказана», «Газманооов! Кошмар!» — пишут в комментариях.

Отметим, что Газманов не сделал никаких пояснений, когда и при каких обстоятельствах был сделан снимок. Не исключено, что певец нарушил карантин, чтобы поздравить друга. Ранее за это подверглась критике певица Наташа Королева.

Звезда эстрады поздравила с днем рождения советского юмориста Владимира Винокура и выложила фотографию, на которой она позирует вместе с комиком, сидя за одним столом. Королева тут же пояснила, что фотография была сделана давно — еще до эпидемии коронавируса, а в этом году она поздравляла Винокура дистанционно, однако это не уберегло ее от гнева подписчиков, которые не дочитали ее приписку до конца.

Иосиф Пригожин — один из самых известных российских музыкальных продюсеров. В разные годы он продюсировал певицу Валерию, которая впоследствии стала его женой, Николая Носкова, Кристину Орбакайте и гитариста Дидюлю.