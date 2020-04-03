Москва, 3 апреля. Многодетная семья российского актера Ивана Охлобыстина оказалась на карантине после того, как у старшей дочери была диагностирована коронавирусная инфекция.

«Все, легли в дрейф на 14 дней! Всем здоровья и оптимизма! Все, что не убивает нас, делает нас сильнее!» — написал актер на своей странице в Instagram.

В семье актера Ивана Охлобыстина шестеро детей. В настоящее время вся семья находится в режиме самоизоляции. По словам самой Анфисы, врачи рекомендовали ей пить как можно больше воды.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее специалисты установили, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире превышает отметку в один миллион человек. Заболевание унесло жизни более 53 тысяч человек.

На территории России зафиксировано 4149 случаев заражения коронавирусом. Более 280 человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

С учетом риска дальнейшего распространения коронавируса в большинстве регионов РФ введен режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.