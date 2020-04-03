Путин подписал указ о дистанционной продаже рецептурных лекарств на время ЧС и эпидемий

Москва, 3 апреля. Президент России Владимир Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств, в том числе с учетом поправки о возможности на время эпидемий и ЧС разрешать дистанционную продажу рецептурных препаратов. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту документа, в условиях чрезвычайной ситуации и при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, правительство будет вправе установить временный порядок дистанционной торговли отдельными рецептурными лекарствами.

Исключение составляют наркотические и психотропные лекарственные вещества, а также препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25%. Это право будет у кабмина до конца 2020 года.

По мнению авторов законопроекта, такая мера особенно важна в условиях режима самоизоляции, который действует в регионах РФ на фоне пандемии коронавируса. Таким образом, пожилые люди и граждане с хроническими заболеваниями смогут получить нужные им лекарства, не выходя из дома.

Согласно последним данным, в России зафиксировано более четырех тысяч случаев заболевания коронавирусом нового типа, 281 пациент выздоровел, 34 человека скончались. Временно прекращено пассажирское сообщение с другими странами, в регионах введен режим самоизоляции, чтобы не допустить скорого распространения инфекции.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.