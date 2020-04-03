Пасхальные богослужения в православных храмах могут пройти без верующих

В Русской православной церкви нет единого мнения, можно ли отказаться от массовых богослужений во время главного для христиан праздника — Пасхи. В этом убедился корреспондент Федерального агентства новостей, пообщавшись с разными священниками и православными экспертами.

Пасха наступит в положенный срок

Позицию РПЦ изложил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. Собственно, она сводится как раз к тому, что окончательное решение пока не принято.

«Мы не комментируем пока решений относительно Пасхи, поскольку идет Великий пост. Тем не менее могу сказать, что верующие не раз встречали Пасху в куда более трагичные времена, чем сейчас. Поэтому православные должны быть сосредоточены на том, чтобы достойно прожить Великий пост в молитве и воздержании», — заявил Кипшидзе в комментарии ФАН.

Он добавил, что Пасха наступит в положенный срок, и это главное для верующих.

«Пасха — не чемпионат мира по футболу. Она наступает уже почти 2000 лет и наступит вновь. Поэтому подлинно верующий человек в любом случае встретит этот праздник в молитве и радости», — резюмировал представитель патриархии.

Между тем, в православной Греции с 11 марта действует запрет на посещение храмов православными мирянами. В связи с этим 2 апреля Священный синод Элладской православной церкви попросил греческое правительство разрешить провести Пасхальные богослужения за закрытыми дверями. Предполагается, что для остальных верующих будет организована онлайн-трансляция, что поможет им почувствовать причастность к богослужению.

Священный синод ЭПЦ также заявил о намерении провести массовые богослужения в день отдания Пасхи — с 26 на 27 мая. Данное сообщение некоторые СМИ восприняли как новость о «переносе Пасхи», что в корне неверно: главный православный праздник наступит вскоре после схождения Благодатного огня 19 апреля.

Что касается России, то президент Владимир Путин в своем обращении 2 апреля заявил о том, что дает широкие полномочия главам регионов самим определять степень жесткости карантина. И они этим правом уже пользуются.

Так, на Кубани в связи с угрозой распространения коронавируса распоряжением властей с 5 апреля и до «особого распоряжения» будет действовать запрет на публичные богослужения в православных церквях. Об этом сообщил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.

Правда, божественные литургии за закрытыми дверями священникам без паствы проводить все же разрешат. В некоторых православных храмах будет налажена онлайн-трансляция богослужений. Также предполагается, что ограниченное число верующих все же смогут причащаться во время богослужений.

Из всех опрошенных ФАН наиболее непримиримую позицию по отношению к запрету массовых богослужений на Пасху занял известный православный миссионер, настоятель храма Сошествия Святаго Духа на апостолов на Лазаревском кладбище города Москвы о. Сергий (Рыбко).

«Насколько я знаю, патриарх Кирилл настроен на то, чтобы отстоять права верующих на совершение в храмах божественной литургии. Если будет прямой запрет властей, это вызовет резкое недовольство многих верующих», — заявил клирик в разговоре с корреспондентом ФАН.

Пандемия паники

По мнению православного публициста, главного редактора портала «Русская народная линия» Анатолия Степанова, сегодня имеет место «пандемия паники».

«Эта паника то ли по законам информационного общества, то ли из каких-то специальных соображений поднята мировыми СМИ»,— заявил Степанов в интервью ФАН.

Но есть и опасный реальный вирус, который приводит к печальным последствиям. Собственно, об этом говорил и святейший патриарх Кирилл — болезнь есть, и не надо проявлять легкомыслия, напомнил православный эксперт.

«В этой ситуации РПЦ согласна с мерами, которые предпринимаются светскими властями, — по крайней мере, в том варианте, как их изложил Владимир Путин. Другое дело, что всегда есть самодеятельность местных властей. Например, в Карелии, где до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом среди жителей, власти предложили закрыть все храмы. Это, мягко говоря, с удивлением было принято верующими», — рассказал Анатолий Степанов.

При этом надо понимать, что прямого запрета на посещение храмов со стороны священноначалия РПЦ нет. Церковь исходит из того, что надо поберечь свою паству, большую часть которой составляют пожилые люди. А именно они наиболее уязвимы перед коронавирусом.

«Самое главное, что службы в храмах не прекращаются. Механизма запретить посещать храмы власть не предлагает. У храмов не дежурят полицейские патрули, которые заворачивали бы людей домой. Власти с пониманием относятся к позиции РПЦ», — считает главный редактор «Русской народной линии».

Что будет дальше, верующие по всей России ждут с большой тревогой. Одно дело — ограничения посещения храмов в разгар Великого поста. Тут есть даже некоторое богословское обоснование, которое сравнивает пост с уходом в пустыню, отметил Степанов.

А вот что будет в Великий Четверг и на саму Пасху, когда многие православные стремятся причаститься и считают обязательным участие в богослужении? Этот вопрос беспокоит многих верующих.

«Думаю, что до конца этой недели будет какое-то особое разъяснение насчет Благовещения, которое тоже является очень важным праздником для верующих. Оно ежегодно празднуется 7 апреля. И вот по тому, как будут организованы богослужения на Благовещение, можно будет предположить, как они пройдут на Пасху», — надеется собеседник ФАН.

Вероятно, в итоге будет принято компромиссное решение. Например, богослужения будут проводиться на улице. Во многих поместных православных церквях это уже стало практикой.

«В Сербской православной церкви в храм пускают по несколько человек для причастия, — остальные люди молятся на улице. Эта проблема обсуждается и в Болгарской православной церкви. В любом случае, совсем не заходить в храм на Пасху нельзя, поскольку он в это время олицетворяет собой ту могильную пещеру, в которой находилось тело Христово», — резюмировал собеседник ФАН.

Если закроют храмы

По словам директора школы в селе Ивановское-на-Лехте, священника Владимира Мартышина, надо спокойнее относиться к тем мерам, которые предлагаются для сдерживания пандемии коронавируса.

«Надо понимать, что в храме заражение возможно. Я не говорю сейчас о святынях или причастии. Но рука священника или его нарукавники — это не святыни. Поэтому прикладываться к ним сейчас не стоит», — выразил свое мнение собеседник ФАН.

В данный момент, по его словам, важно максимально соблюдать все предписания властей, чтобы на Пасху не пришлось совсем закрывать церкви.

«Мы и раньше всегда просили прихожан соблюдать меры предосторожности. Например, в нашем приходе церкви Илии Пророка много прихожан с детьми. И мы часто просим родителей воздержаться от того, чтобы приходить в храм, когда их дети болеют ветрянкой», — рассказал о.Владимир.

Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы села Пестрецово священник Александр Авдеев, ссылаясь на установки священноначалия, рассказал ФАН о том, что богослужения на Пасху в сельских приходах пройдут в любом случае.

«Даже если закроют храмы, служить будем на улице. Есть предписание, чтобы мы ограничили число верующих на пасхальной службе, но до какой степени — пока непонятно», — рассказал о. Александр.

Ранее настоятель Никольского храма в Павшинской пойме города Красногорска, популярный православный блогер Павел Островский рассказал Федеральному агентству новостей, что на данный момент запрещать богослужения на Пасху в России не планируется.

«В самом крайнем случае священники будут служить в храмах без прихожан, а потом будут причащать людей по домам. Наверно, при этом будут даны какие-то специальные инструкции», — предположил собеседник ФАН.

3 апреля руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков заявил, что власти Москвы окажут содействие Русской православной церкви в организации видеотрансляций богослужений в столице.





По его словам, святейший патриарх Кирилл обратился в том числе в правительство Москвы за помощью в организации видеотрансляции богослужений. И мэрия готова в этом помочь РПЦ. Пока речь идет только о тех прихожанах, которые сами приняли решение не посещать пасхальные богослужения.



Вместе с тем рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции опубликовала комментарий, согласно которому пастырские обязанности духовенства будут исполняться в полном объеме.