Польские чиновники запутались в причинах отказа ехать в Смоленск и Катынь

Москва, 3 апреля. Министерство иностранных дел России выразило недоумение в связи с внезапной отменой запланированного на 10 апреля визита польской делегации в Смоленск и Катынь.

Визит был приурочен к десятой годовщине крушения самолета Ту-154 под Смоленском, в котором летел президент Польши Лех Качиньский. Во главе делегации должен был прибыть премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, о чем Варшава заранее предупредила Москву.

Однако в последний момент Польша заявила о переносе сроков визита, при этом в качестве объяснения приводились разные причины. Руководитель канцелярии правительства Польши Михаил Дворчик заявил, что визит делегации не состоится, поскольку Россия якобы не дала «однозначный письменный ответ на представленные логистические планы визита». Посольство Польши в Москве тем временем утверждает, что поездка Моравецкого перенесена из-за эпидемии коронавируса.

МИД России в свою очередь напомнил, что запрос на визит в Смоленск и Катынь был подан польскими властями еще 14 января, и Россия незамедлительно направила ответ, в котором сообщила о готовности принять иностранных гостей. Все это время Москва поддерживала с Варшавой контакт.

«Вместо признательности имеем теперь дело с вызывающей неблагодарностью, которая остается на совести польских политиканов, продолжающих спекулировать на святой теме погибших в катастрофе их граждан. Соответствующие выводы нами сделаны», — говорится в сообщении.

Напомним, что польский правительственный самолет Ту-154 разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. На борту находился президент Польши Лех Качиньский, его супруга, а также ряд высокопоставленных правительственных чиновников и военных.