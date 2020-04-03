Донбасс сегодня: армия Украины несет потери, Киев готовит спецоперацию в ДНР

Донбасс, 3 апреля. Киевские силовики стреляют по народным республикам из зенитных установок и минометов. Сержант ВСУ свел счеты с жизнью, не выдержав произвола командования части. Силы ООС готовят провокационную операцию на пункте пропуска «Майорск». Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Силы ООС за прошедшие сутки осуществили 27 обстрелов по территории Донбасса. Огонь по ЛНР велся из орудий боевых машин пехоты. Пострадали поселки Березовское и Фрунзе.

При обстрелах ДНР использовались зенитные установки, противотанковые ракетные комплексы, 120-мм минометы и другое вооружение. Под огонь попали 12 населенных пунктов на северном, восточном и южном направлениях. Украинские снаряды повредили 10 домов и линию электропередач в селе Старомихайловка, а в поселке Коминтерново пострадали два жилых дома.

Небоевые потери в рядах ВСУ

По информации Народной милиции ДНР, командование бригад ВСУ, находящееся в зоне силовой операции, доводит до крайних мер своих подчиненных. Так, старшина 57-й бригады ВСУ Ковалев обратился к комбригу Мишанчуку с просьбой предоставить ему отпуск в связи заболеванием матери коронавирусом. Командир отказал подчиненному, и тот выстрелил себе в ногу, чтобы не нести службу.

В 10-й бригаде ВСУ зафиксирован подобный случай, но последствия оказались плачевными. Военнослужащий свел счеты с жизнью. До этого его довели неуставные отношения в бригаде. А в Луганской области двое военнослужащих 93-й бригады ВСУ чуть не погибли от взрыва украинской мины в районе села Новоташковское. Об этом сообщают в Народной милиции ЛНР. Оба пострадавших поступили в госпиталь.

Сотрудники штаба ОТГ «Восток» пострадали от пожара в сауне

В оборонном ведомстве ДНР рассказали, что командир 10-й бригады и двое представителей штаба оперативно-тактической группировки «Восток» устроили пожар в одной из саун Мариуполя. Известно, что в бригаде ВСУ ранее проводилась проверка штабистами ОТГ. На складах боеприпасов выявили нарушения пожарной безопасности.

Чтобы уладить все вопросы, командир бригады Зубанич решил угостить ужином в сауне штабных работников – полковника Резниченко и подполковника Третьякова. Не обошлось и без алкоголя, после в сауне произошел пожар. Члены комиссии остались живы, но попали в больницу с ожогами.

ВСУ готовят провокацию в ДНР

Сразу две новых информации от собственного источника в Государственной пограничной службе Украины предоставили операторы горячей линии правоохранительных органов ДНР. Сотрудник Госпогранслужбы рассказал, что ВСУ готовят провокационную операцию на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) через линию разграничения «Майорск».

Известно, что к проведению будут привлечены рота радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВСУ, а также военнослужащие ГПСУ на КПВВ «Майорск», которые должны развернуть расчеты роты РХБЗ для спецобработки людей и машин, якобы прибывающих со стороны ДНР. Будут задействованы дымовые машины и авторазливочная станция. Солдаты роты РХБЗ будут в костюмах спецзащиты и противогазах.

Операция спланирована для того, чтобы дать возможность привлеченным к информационно-психологической операции журналистам подготовить материалы о «плохой эпидемиологической обстановке на оккупированных территориях». А также написать о том, что якобы многие жители ДНР и ЛНР заражены коронавирусной инфекцией. Координацию действий подразделений ВСУ будет осуществлять полковник Гуменный. Вполне вероятно, что в роли заболевших выступят специально привлеченные сотрудники и гражданские лица.