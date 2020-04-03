Эксперт назвал самых опасных людей во время пандемии коронавируса



Москва, 3 апреля. Около 50% от общего числа заразившихся коронавирусом — «бессимптомники». Это люди, у которых коронавирус протекает без каких-либо проявлений. Такие «невидимки» особенно опасны, потому что могут не изолироваться и заражать других, считает заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

«До сих пор нет точных данных по числу бессимптомников — людей, которые заражаются и не болеют. По разным источникам, их от 10 до 50%, и они могут распространять вирус», — пояснил специалист в комментарии газете «Известия».

По мнению врача, единственным способом взять ситуацию под контроль явлвяется организация постоянного наблюдения за всеми контактами больного. Нетесов обратил внимание, что в Европе сейчас начали приходить к выводу, что бессимптомников даже больше, чем 50%, возможно даже, все 90%.

«И их надо срочно начать выявлять и в России, ведь именно от них во многом зависит дальнейшее распространение инфекции и его остановка»,— подчеркнул специалист.

По мнению Нетесова,действующий режим самоизоляции может улучшить ситуацию с распространением заболеваемости. Также ученый оценил ситуацию с заболеваемостью в Москве.

«Если в день прибавляется больше 300 новых больных, и ежедневная прибавка этого числа не уменьшается, то мы еще далеко от пика», — констатировал он.

Напомним, по последним данным, в России зарегистрировано 4 тыс. 149 человек. 34 пациента скончались, 281 заболевший выздоровел.