Прилепин ответил недовольным помощью России другим странам в борьбе с COVID-19

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за гуманитарную помощь, доставленную в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом, назвав это «красивым жестом» со стороны российского лидера Владимира Путина. При этом США, Евросоюз, Украина и Грузия заблокировали на Генассамблее ООН резолюцию России об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией COVID-19. Писатель Захар Прилепин объяснил, почему для Вашингтона политика важнее людских жизней.

«Если смотреть на международную ситуацию, я, конечно, разделяю удивление поведением наших партнеров. Но надо отдавать себе отчет. Конечно же, двадцать лет их пропаганды против нас не способны преломиться так стремительно», — заметил Захар Прилепин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Писатель рассказал, что переписывается со своими друзьями из Италии.

«Они говорят: «Захар, так хорошо, что вы радуетесь, что нам помогаете. Но у нас есть бесконечное число блогеров и ряд СМИ, которые говорят, что это [гуманитарная помощь] угроза России, насилие России, что эта помощь не нужна, что это опять «путинская оккупация», вторжение». Мне говорят, что этого всего так много у них. И если вы думаете, что нам простили Донбасс, Сирию, то ничего не простили. Эти люди притаились сейчас. Они так быстро не перезагрузятся», — рассказал Прилепин.

При этом он отметил, что и в России находятся недовольные тем, что наша страна помогает странам, которые захлестнула волна коронавируса. В США, напомним, по состоянию на утро 3 апреля 2020 года было зарегистрировано 245 573 случаев заражения, в Италии — 115 242.

«Другой вопрос, что и у нас многие люди сейчас говорят: «Зачем Путин направляет американцам [помощь], лучше бы нам помог». То есть у людей такая одноходовочка в голове. Хотя наш президент, конечно, чуть дальше просчитывает шаги. Он понимает, что надо это постепенно переламывать. Сейчас Трамп не может, сейчас на него будет давление, что он продался этому якобы «тирану». Но еще один самолетик, и он потом снимет санкции», — считает Прилепин.