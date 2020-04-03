Оппозиция Турции требует от властей раскрыть суммы, потраченные на вмешательство в дела Ливии

Унал Чевикоз, заместитель председателя главной оппозиционной Народно-демократической партии Турции, обозначил 10 наиболее актуальных вопросов, которые интересуют жителей страны в связи с ситуацией в Ливии и пандемией коронавируса. Политик обратился к главе Министерства обороны Турции Хулусе Акаре, призвав дать ответы на них.

Мировое сообщество имеет бесчисленное количество доказательств вмешательства Анкары во внутриливийский кризис, которое обходится Анкаре в крупные суммы. Чевикоз призвал правительство страны предоставить данные о том, сколько Турция потратила на вмешательство в Ливии, как были восполнены эти затраты.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает Фаеза Сарраджа, возглавляющего так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии. Политик поинтересовался, сколько денег получило ПНС и какие группировки и бандформирования, связанные с ним, получили часть из этих средств. Кроме того, Турция активно снабжает террористов бронированной техникой, беспилотниками и оружием, однако о том, сколько в итоге за это заплатило ПНС, Анкара предпочитает молчать.

Эскалация ливийского кризиса происходит на фоне переброски в страну тысяч сирийских радикалов, численность которых уже превышает пять тысяч человек. Утверждается, что они получают по 2000 долларов ежемесячно. Политик спросил, сколько Эрдоган уже потратил на сирийских боевиков, их вербовку, переброску и обучение и продолжают ли они получать по две тысячи долларов каждый месяц.

Не секрет, что помимо техники и наемников, Турция отправила в Ливию своих военных. Глава Минобороны должен сообщить, сколько турецких военных сейчас находится в североафриканской стране и сколько военнослужащих погибло в ходе кризиса. Помимо этого, министру следует озвучить названия военных структур Турции, действующих в Ливии.

Пандемия коронавируса распространилась на Ближнем Востоке и в Северной Африке, случаи заражения зарегистрированы и на захваченных боевиками ПНС территориях. Представитель оппозиционной партии считает необходимым озвучить те меры, которые Эрдоган предоставил Сарраджу в качестве помощи с недопущением распространения COVID-19. Аналогичный вопрос возник и по ситуации в самой Турции — властям нужно отчитаться о том, что они делают для сдерживания пандемии, сколько сейчас в стране зараженных и сколько было сделано тестов в общей сложности.

СМИ не раз сообщали о том, что многие из сирийских боевиков, которые при помощи Турции попадают в Ливию, могут быть заражены COVID-19. Политик поинтересовался, есть ли зафиксированные случаи болезни среди них, а также сталкиваются ли турецкие военные с группами людей, среди которых уже есть больные.