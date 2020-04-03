Сирия, 3 апреля. На востоке Алеппо курдские боевики штурмовали убежище «спящей ячейки» ИГ1. Турецкие военнослужащие ликвидировали четырех членов «Демократических сил Сирии», которые готовили диверсию в Ракке. В Дейр-эз-Зоре взорвался автомобиль. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство1» (ИГ, ИГИЛ1): подозревается в минировании автомобиля курдских боевиков в Дейр-эз-Зоре; лишилось «спящей ячейки», действующей на востоке Алеппо.

«Демократические силы Сирии» (SDF): обезвредили «спящую ячейку» ИГ в Алеппо, лишились четырех боевиков на севере Ракки, при попытке проникнуть в зону операции «Источник мира».

ВС Турции: ликвидировали четырех членов SDF в Ракке; провели совместное патрулирование на севере Сирии совместно с военной полицией ВС РФ.

Провинция Алеппо

Пресс-центр сил внутренней безопасности «Демократических сил Сирии» (SDF) сообщил, что в ходе антитеррористической операции к востоку от города Манбиджа были обезврежены несколько террористов запрещенного в РФ «Исламского государства». Как передает Rojava Network, курдские боевики штурмовали дом на окраине города, где по информации местных жителей укрывалась группа подозрительных лиц. Во время штурма один из террористов оказал сопротивление и попытался сбежать, но был застрелен на месте. Остальные задержанные в доме, точное количество которых не приводится, сознались при допросе, что готовили теракт на востоке провинции Алеппо. Из дома были изъяты оружие, боеприпасы и материалы для изготовления взрывчатки.

Провинция Дейр-эз-Зор

В зоне оккупации «Демократических сил Сирии» в очередной раз прогремел взрыв. Как сообщает новостное агентство Euphrates Post, в поселке Аль-Касра детонировала самодельная бомба, установленная под капот автомобиля курдских боевиков. Погибло два члена SDF, которые находились в момент взрыва в машине. В установке СВУ подозревают террористов ИГ, которые продолжают подпольную деятельность на востоке Сирии. Их также подозревают в минировании патрульного автомобиля SDF в городе Аль-Бусейра, при котором погиб один курдский боевик и еще несколько мирных жителей получили осколочные ранения.

Провинция Ракка

Министерство обороны Турции заявляет, что в районе операции «Источник мира» спецподразделениями ВС Турции были нейтрализованы еще четыре боевика из состава «Демократических сил Сирии», которые предположительно готовили серию диверсий в городе Тель-Абъяд.

Провинция Хасака

«Демократические сил Сирии» изъяли у местного населения около 15 автомобилей и свыше 30 мотоциклов на КПП на въезде в город Хасака. По данным агентства Deir Ezzor, боевики задерживают автовладельцев под предлогом нарушениями ими комендантского часа, конфискуя транспортные средства. В начале недели группировка сумела под предлогом несоблюдения карантинных мер отобрать у гражданских около двух десятков мотоциклов и автомобилей.

На севере провинции турецкие военнослужащие и сотрудники военной полиции РФ провели совместное патрулирование. Как сообщает РИА Новости, маршрут взял начало от поселка Дербасия. Колонна из двенадцати бронированных автомобилей провела патрулирование у населенных пунктов Шерик, Абу-Расин, города Рас аль-Эйн и деревни Курмания. Напомним, что совместное патрулирование на севере САР проводится в рамках российско-турецкого соглашения о взаимопонимании от 22 октября прошлого года. Патруль сопровождали вертолеты ВКС РФ, летевшие на малой высоте.

1 Организация запрещена на территории РФ.