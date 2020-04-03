«Гоблин» и Серуканов призвали покончить с расположенным к Навальному YouTube

Москва, 3 апреля. Россия должна покончить с американским видеохостингом YouTube, который закрывает глаза на нарушения закона, в том числе одиозным блогером Алексеем Навальным. К такому мнению пришли его бывший сторонник Виталий Серуканов и публицист Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Видеохостинг действует в интересах США и принципиально игнорирует нормы российского законодательства. Навальный пользуется этим и, публикуя свои так называемые расследования, упорно нарушает внутренние правила YouTube.

Как отметил Серуканов, бывший замглавы московского штаба Навального, скандально известный блогер не умеет работать в рамках правового поля, поэтому его пренебрежение правилами видеохостинга неудивительно. Возникают вопросы к YouTube, который закрывает глаза на нарушение своих же норм.

Пучков объяснил такое поведение руководства соцсети «неприкасаемостью» Навального, защищающего интересы Запада и пользующегося расположением YouTube.

«Все, что выгодно Соединенным Штатам, априори является там прекрасным и правильным», – цитирует его «ПолитРоссия».

В связи с этим Серуканов предложил пойти по примеру Китая и четко обозначить свои границы.

«Надо либо создавать свои альтернативные площадки, либо по-настоящему нагибать YouTube и ставить ультиматум: если они хотят зарабатывать в России, они должны подчиняться нашим законам, исполнять решения наших судов и хоть как-то интегрироваться в нашу правовую систему», – заключил он.

YouTube, а также Facebook и Twitter, упорно игнорируют нормы законодательства РФ. Западные соцсети систематически пренебрегают правилами хранения и обработки персональных данных российских пользователей. Кроме того, они блокируют аккаунты официальных и общественно значимых лиц РФ, при этом дают возможность высказаться деструктивным элементам, например, Навальному с его «расследованиями».

Кроме того, в последнее время интернет-платформы стали местом распространения фейков о пандемии коронавируса. Активно участвуют в разведении паники и Навальный с соратниками.

Для борьбы с вбросами в РФ на этой неделе был подписан закон, который предполагает введение уголовной ответственности за распространение недостоверной информации о чрезвычайных ситуациях.