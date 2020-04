ЛНА отчиталась о 653 ликвидированных иностранных наемниках ПНС

Триполи, 3 апреля. В открытых источниках появилась информация, что за последнее время в Ливии погибло около 653 сирийских наемника, выступающих на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

Напомним, что Анкара продолжает перебрасывать в Триполи и Мисурату турецких военнослужащих и сирийских наемников вместе с контрабандой вооружения, тем самым нарушая оружейное эмбарго ООН в отношении Ливии. Сведения о массовых потерях в протурецких формированиях давно утратившего легитимность «правительства» опубликовал пользователь Twitter.

The Number Of Killed ( #GNA / #Turkish ) Syrian #terrorist Mercenaries In #Libya by the lions of North Africa the Libyan National Army #LNA . #Erdogan pic.twitter.com/AmarBJ2sBt

Федеральное агентство новостей приводит дословный перевод текста его сообщения:

2 апреля ЛНА опубликовала видео с допросом 23-летнего пленного сирийского боевика из Идлиба, который был захвачен 25 марта 128-м пехотным батальоном армии после объявления ПНС о запуске широкомасштабной наступательной операции «Шторм мира». Арестованный сириец ответил на вопросы, почему он отправился воевать в Ливию за силы главы «Минобороны» и премьер-министра нелегитимного, согласно Схиратским соглашениям, Правительства национального согласия Файеза Сарраджа.

Также пленный выходец из группировки «Хайат тахрир аш-Шам» (бывшая террористическая организация «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) объяснил, как Турция перебрасывает боевиков в африканское государство. По его словам, он попал в Ливию в числе второй волны наемников. До отправки в Триполи он находился в Сирии в лагере Дейр-Хасан, где ему поступило предложение поехать в Ливию за оплату в две тысячи долларов. Сириец согласился, и его доставили в точку сбора наемников в Джандарис, где на тот момент находилось уже более полутора тысяч боевиков, готовящихся к поездке в Ливию.

Captured #GNA Syrian mercenary

Name: Ibrahim Mohammed Darwish

Nationally: Syrian

Age: 23

Faction: Al-Nusra Front ( #AlQaeda )

Captured in : transport military base on airport road #Tripoli.

500 Syrian died in #Libya.

From the 2nd wave of mercenaries sent by #Turkey.

Viva #LNA pic.twitter.com/J1s1JUiW0H