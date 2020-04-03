ЛНА отчиталась о 653 ликвидированных иностранных наемниках ПНС

Триполи, 3 апреля. В открытых источниках появилась информация, что за последнее время в Ливии погибло около 653 сирийских наемника, выступающих на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

Напомним, что Анкара продолжает перебрасывать в Триполи и Мисурату турецких военнослужащих и сирийских наемников вместе с контрабандой вооружения, тем самым нарушая оружейное эмбарго ООН в отношении Ливии. Сведения о массовых потерях в протурецких формированиях давно утратившего легитимность «правительства» опубликовал пользователь Twitter.

Федеральное агентство новостей приводит дословный перевод текста его сообщения:

«Ливийская национальная армия суммарно ликвидировала 653 сирийских наемника, выступающих на стороне террористов ПНС. Из них 52 погибших состояли в дивизии «аль-Джабхат аш-Шамия», 64 в группировке «Султан Усман», 34 в дивизии «Ахрар аш-Шаркыя», 191 в «Дивизии Султан Мурад», 102 – в дивизии «аль-Хамза», 7 в турецкой ультраправой националистической организации «Серые волки», 98 в дивизии «Фейлак аль-Маджид», 44 в дивизии «Султан Сулейман Шах» и еще 61 в «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая террористическая организация «Джебхат ан-Нусра»1, запрещена в РФ. — Прим. ФАН)».

2 апреля ЛНА опубликовала видео с допросом 23-летнего пленного сирийского боевика из Идлиба, который был захвачен 25 марта 128-м пехотным батальоном армии после объявления ПНС о запуске широкомасштабной наступательной операции «Шторм мира». Арестованный сириец ответил на вопросы, почему он отправился воевать в Ливию за силы главы «Минобороны» и премьер-министра нелегитимного, согласно Схиратским соглашениям, Правительства национального согласия Файеза Сарраджа.

Также пленный выходец из группировки «Хайат тахрир аш-Шам» (бывшая террористическая организация «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) объяснил, как Турция перебрасывает боевиков в африканское государство. По его словам, он попал в Ливию в числе второй волны наемников. До отправки в Триполи он находился в Сирии в лагере Дейр-Хасан, где ему поступило предложение поехать в Ливию за оплату в две тысячи долларов. Сириец согласился, и его доставили в точку сбора наемников в Джандарис, где на тот момент находилось уже более полутора тысяч боевиков, готовящихся к поездке в Ливию.

Captured #GNA Syrian mercenary

Name: Ibrahim Mohammed Darwish

Nationally: Syrian

Age: 23

Faction: Al-Nusra Front ( #AlQaeda )

Captured in : transport military base on airport road #Tripoli.

500 Syrian died in #Libya.

From the 2nd wave of mercenaries sent by #Turkey.

Viva #LNA pic.twitter.com/J1s1JUiW0H — M.LNA (@LNA2019M) March 26, 2020

Тем удивительнее, что Анкара по-прежнему настаивает, что турецкие военнослужащие не принимают участия в активных боевых действиях, якобы они прибывают в Триполи и Мисурату в качестве инструкторов для боевиков ПНС. Отрицает Турция и связи с сирийскими наемниками, которых сама же и отправляет на базы ПНС. При этом только по официальной статистике Анкара направила десятки военнослужащих в Ливию для поддержки «Минобороны» Правительства национального согласия.

Однако представители Ливийской национальной армии сообщают, что протурецкие отряды ПНС, в том числе и сирийские наемники, систематически атакуют позиции сил фельдмаршала Халифы Хафтара. В результате точечных контрударов ЛНА боевики терпят поражение и несут потери не только в живой силе, но и в военной технике. Военачальники национальной армии подкрепляют свои заявления фото- и видеоотчетами, которые подтверждают, что Турция скрывает свои потери в Ливии.

Накануне в эксклюзивном интервью ФАН об этом также говорил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев. Эксперт считает, что Анкара рискует поплатиться за присутствие в Триполи и поддержку террористического режима ПНС, в структурах которого числятся выходцы из ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена в РФ) и «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещена в РФ), международной изоляцией.

Помимо прочего Перенджиев напомнил, что в связи с распространением коронавируса 18 марта Ливия объявила гуманитарное перемирие. Однако «правительство» Сарраджа вопреки всем договоренностям 25 марта развернуло широкомасштабную наступательную операцию «Шторм мира». Параллельно в Мисурату и Триполи продолжают прибывать протурецкие формирования. Среди 72 недавно прибывших из Турции, несколько боевиков оказались заражены коронавирусом.

1 Организация запрещена на территории РФ.