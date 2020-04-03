Россиянам разрешили посещать гипермаркеты и рынки

Москва, 3 апреля. Российские граждане могут посещать не только магазины, расположенные возле дома, но и дальние гипермаркеты. Об этом в пятницу сообщило Министерство промышленности и торговли.

«Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что разрешение совершать покупки в гипермаркетах позволит снизить концентрацию людей в небольших «местных» магазинах. Более того, Минпромторг поручил регионам не допускать закрытия рынков и ярмарок. Однако все это не отменяет введенные ранее санитарные меры. Покупателям по-прежнему нужно носить маски и держаться на расстоянии от других людей.

Субъекты Федерации также должны следить, чтобы все пункты выдачи и службы доставки работали исправно. Кроме того, регионы должны обеспечить работу учреждений, которые осуществляют медицинский осмотр. Напомним, что, несмотря на режим самоизоляции, который был введен в большинстве регионов, россиянам разрешается выходить на улицу, чтобы сходить за покупками, выбросить мусор или погулять с собакой.



Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.