Медиагруппа «Патриот» предлагает принять участие в создании комикса о российских врачах

Санкт-Петербург, 3 апреля. Медиагруппа «Патриот» призывает россиян принять участие в создании супергеройского комикса о врачах, которые ведут борьбу с эпидемией коронавируса в России.

Серия комиксов под названием «Герои носят маски» будет создаваться сотрудниками Медиагруппы «Патриот» и их детьми. В основе сюжета лежит борьба российских врачей с суперзлодеем — коронавирусом, который пытается поработить человечество.

В первой комикс-зарисовке можно увидеть звезд российской эстрады и западных политиков, у которых был диагностирован коронавирус, а также опустевшие улицы городов. Это лишний раз подтверждает тот факт, что вирус не признает границ, безжалостно атакуя человечество.

Во второй зарисовке можно увидеть российских медиков, которые ведут неравную борьбу с коронавирусом. Прообразом супергероя стал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Медиагруппа «Патриот» предлагает вам вместе со своими детьми придумать продолжение истории. Герою, спасающему мир, требуется верный спутник и попавшая в беду красавица, которую терзает злодей.

Варианты продолжения комикса присылайте по адресу: presscenter@mediapatriot.ru