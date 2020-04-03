Либералы распространили фейк об «избиении» нарушившей карантин Васильевой

Москва, 3 апреля. Либеральные СМИ распространили фейк об «избиении» главы профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой, хотя на деле речь шла об обычном задержании.

О своей «всероссийской профсоюзной медицинской инспекции» Васильева объявила еще несколько дней назад. «Альянс врачей» собрал 2 млн рублей на покупку масок, респираторов, костюмов и перчаток для медицинских работников. Положительный эффект изначально здравой идеи «Альянс» испортил своей «инспекцией». Сотрудники профсоюза и сопровождающие их журналисты решили лично посещать больницы, что является грубым нарушением карантина, ведь они могут как занести коронавирус в лечебное заведение, так и вынести его оттуда.

В связи с этим сотрудники правоохранительных органов задержали Васильеву и составили в отношении нее административный протокол по статье «Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

⚡⚡⚡Полицейские напали на Анастасию Васильеву, силой пытались затащить в ОВД. Анастасия потеряла сознание, возможно её удушил один из сотрудников в штатском. Это настоящий фашизм. pic.twitter.com/jUPsCCkfHE — Альянс врачей (@alyansvrachey) April 2, 2020

На кадрах ролика, который выложил в Сеть сам «Альянс», видно, что полицейские действуют сдержанно и корректно, а Васильева ведет себя крайне агрессивно и оказывает сопротивление представителям власти. Профсоюз же подает происходящее совершенно в ином свете — будто полицейские «избили» Васильеву, пытались ее «удушить», и теперь у женщины якобы «сотрясение мозга». Этот фейк, не подтвержденный никакими медицинскими справками или хотя бы свидетельствами, тут же подхватили либеральные СМИ, вроде «Новой газеты», The Insider и «Медузы».

Отметим, что об опасности «инспекции» Васильевой ранее заявляла Ассоциация управленцев здравоохранения. Она отметила, что «Альянс врачей» способствует распространению коронавируса в попытке пропиарить себя.