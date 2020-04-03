Спасатель МЧС рассказал, как вести себя при апокалипсисе

Санкт-Петербург, 3 апреля. Спасатель международного класса отряда Центроспас МЧС России Дмитрий Коринный рассказал, как и где лучше пережить апокалипсис.

Коринный принял участие в пресс-конференции на тему «Апокалипсис с короной — как выживают профессионалы», которая прошла в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» в онлайн-формате.

«Если мы говорим про совсем апокалипсис, когда заканчивают работу все коммунальные ресурсы, тогда, конечно, выгодней и интереснее находиться в лесу, в деревне, на даче, в условиях одноэтажного ресурса. Если мы говорим о сохранении цивилизации, тогда можно находиться и в квартире», — рассказал спасатель.

Кроме того, Коринный отметил, что в период самоизоляции в МЧС стало поступать меньше вызовов. Спасатель объяснил, что это связано с зоной комфорта.

«Реально вызовов меньше, потому что люди в самоизоляции находятся в своей зоне комфорта. В большом городе основное количество вызовов, когда люди разъединены: это дети, бабушки, дедушки брошенные, забытые, закрытые. Сейчас люди находятся по домам в зоне комфорта», — объяснил он.

По данным на 3 апреля, число заразившихся в России достигло 4149 человек, за сутки выявлен 601 случай заражения. За весь период зафиксировано 34 летальных случая, четыре — за последние сутки, выздоровел 281 человек.