Психолог объяснила, почему россияне устраивают шашлыки на самоизоляции



Москва, 3 апреля. Россияне, несмотря на штрафные санкции, специально нарушают самоизоляцию. Людям не нравится сидеть взаперти, они начинают торговаться и требовать что-то взамен. Причины такого несознательного поведения объяснила психолог Юлия Романова.

По ее словам, для многих самоизоляция стала настоящим шоком и сейчас идет так называемая стадия торга из-за стресса. Эксперт на конкретном примере объяснила логику нарушителей: за то, что им нельзя ходить на работу, в кафе, рестораны, торговые центры, они решают, что в качестве компенсации будут ходить в лес на шашлыки или на пробежку. Только после этого наступает стадия согласия, когда человек понимает, что ничего не изменится на какой-то период времени.

«Во время финальной стадии — стадии активных действий — человек будет организовывать свой образ жизни в соответствии с новыми для него условиями», — уточнила Романова в комментарии телеканалу 360.

Эксперт добавила, что у некоторых есть несоответствие психологического возраста биологическому, и они ведут себя, как подростки-бунтари.

«Это и есть как раз те люди, которых мы видим в парках, в лесу на шашлыках, которые все равно нарушают эти правила», — добавила психолог.

Романова настоятельно рекомендовала всем гражданам вести себя в соответствие со своим возрастом и понимать, что сейчас каждый должен заботиться не только о себе, но и о других. Как минимум — не подвергать никого дополнительной опасности заражения коронавирусом.

Напомним, режим всеобщей самоизоляции был введен на территории большинства регионов России из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в России зарегистрировано 4 тыс. 149 человек. 34 пациента скончались, 281 заболевший выздоровел.