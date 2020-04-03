Карантинное Евровидение от Little Big и «Изоизоляция»: коронавирус как стимул для креатива

Пандемия, вызванная новым коронавирусом, кардинально изменила жизнь всего мира. Евровидение уходит в онлайн. Масштабные шоу на сцене уступили место концертам на дому. Многие артисты оценили новый формат и, пользуясь свободным временем, в самоизоляции продолжают дарить зрителям свое творчество, поддерживая поклонников морально. «Отбывающие» самоизоляцию граждане, как в России, так и по всему миру, не отстают от своих кумиров и тоже креативят, как могут.

Автор резонансных публикаций о шоу-бизнесе, блогер Вадим Манукян собрал для Федерального агентства новостей некоторые яркие образчики карантинного творчества.

Карантиновидение, изоизоляция и V.I.P. Грабли: Колонка Вадима Манукяна

Little Big запускает «Карантиновидение»

Российские артисты решили поддержать международный тренд и активно включились в творческий процесс в режиме самоизоляции. К примеру, вернувшийся из карантина к своей семье британский певец Робби Уильямс ежедневно дает концерты в рамках «Коронаоке». И таких примеров масса.

В российском сегменте Интернета знамя креатива на самоизоляции подхватила группа Little Big, которая должна была представлять Россию на конкурсе Евровидение-2020. Увы, в этом году Евровидение пройдет в не в виде конкурса, а в формате международного гала-концерта с участием всех исполнителей, не попавших в Роттердам. За выступления никому не будут начислять очки, поэтому соревновательной основы не будет.

И теперь Little Big неразрывно будут связаны с «эпохой коронавируса», поскольку оказались первыми артистами от нашей страны, которые не попали на Евровидение из-за столь экзотической причины. Но фронтмен Little Big Илья Прусикин, похоже, справился с разочарованием и нашел, чем порадовать своих поклонников. Прусикин вместе с Эльдаром Джараховым дали старт «Карантинному» Евровидению: они объявил конкурс песни «Карантиновидение-2020».

Первой участницей проекта стала солистка группы Софья Таюрская, которая прошлась по всем клише, сопутствующим представлениям о самоизоляции. Авторы проекта считают, что только ирония помогает людям пережить вынужденный «домашний арест» без привычных прогулок и походов на работу.

Однако родоначальниками этого жанра у нас в России я все же считаю не группу Little Big, а Александра Гудкова и Ивана Урганта с их хитом «Самоизоляция». Думаю, логично их тоже включить в «Карантиновидение-2020»: они очень круто отработали эту тему в своем клипе. Ну, а включиться в конкурс может каждый. Достаточно снять соответствующее видео и отправить его организаторам с хэштегом #карантиновидение2020.

Изоизоляция

Не шоу-бизнесом единым жив человек. Творческое начало люди стали проявлять в самых неожиданных направлениях. Я имею в виду набирающий популярность челлендж #Изоизоляция, который сначала (правда, под другим названием) появился в США, а потом захватил и Россию.

Участник проекта берет за основу великое (или не очень великое) произведение изобразительного искусства и косплеит изображенное, используя подручные средства. У многих получаются настоящие шедевры, полные юмора и удивительных остроумных находок.

В ход идет и туалетная бумага, и тюбики с зубной пастой, и упаковочная тара, и вытащенные из шкафов давно вышедшие из моды наряды: словом, все «ингредиенты», сопутствующие самоизоляции.

В челлендже участвуют не только взрослые, но и их дети, и «рекрутированные» хозяевами домашние животные. Самой любопытной «копией» я бы назвал рыжего кота, который полностью копирует мимику Ван Гога с его знаменитого автопортрета. Это творение уже назвали Ван Котан.

V.I.P. Грабли

Мы с моей женой Галиной Манукян на самоизоляции тоже занимаемся творчеством. Она уже давно издает книги, в том числе под псевдонимом Маргарита Ардо, а теперь, ввиду появления большего количества свободного времени, я фактически стал ее соавтором.

Поскольку издательствам сейчас не до выпуска новых книг, мы начали онлайн-выкладку наших совместных произведений. Галина начала писать роман «V.I.P. Грабли», запустила на него подписку, и каждый день добавляет новый фрагмент. Я ей помогаю выписывать «партию» главного героя.

Создание романа с продолжением оказалось очень увлекательным занятием. Мы каждый день обсуждаем, как себя поведет главный герой или главная героиня. Творческий процесс кипит.

Судя по количеству подписчиков, а их уже несколько тысяч, похоже, читателям формат понравился. Мы стараемся, чтобы в романе было побольше юмора и романтики, ведь этого так не хватает сегодня. Главных героев мы отправили подальше от Москвы, «самоизолировали» их в деревню Маломишкино. (Кстати, эта деревня реально существует.)

Там находится замок главного героя, в котором он любит коротать время, отдыхая от бизнес-проблем, там же (какая неожиданность!) оказалась «в бегах» и главная героиня. Что ждет героев в будущем, мы еще и сами не знаем. Как говорится, поживем — увидим!