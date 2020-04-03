Жена Ярошенко рассказала о появившихся у него в тюрьме в США симптомах коронавируса

Данбери, 3 апреля. Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий наказание в американской тюрьме, где введен режим ЧП из-за коронавируса, пожаловался на появившиеся у него симптомы: сухой кашель и температуру. Об этом рассказала его жена Виктория Ярошенко.

«У Кости появился кашель сухой, позавчера была температура, утром встал, вроде бы уже не было. В медсанчасть не обращается, потому что отправят в блок с зараженными», — объяснила она.

По словам женщины, тюремный блок, где зафиксировали случаи заражения коронавирусом, закрыт уже неделю, а остальные блоки — с 30 марта. Заключенных не выпускают на улицу.

Ярошенко добавила, что из блока, где содержат ее мужа, уже нескольких человек перевели в изолятор.

«Процентов 70 с кашлем уже», — констатировала она.

Ранее посольство России в США обратилось в Госдепартамент для оказания медицинской помощи Ярошенко из-за состояния его здоровья.

Летчика арестовали в мае 2010 года в Либерии, а затем доставили в США. Ярошенко приговорили к 20 годам тюрьмы по обвинению в преступных намерениях по транспортировке крупной партии запрещенных веществ. Россиянин полностью отрицает свою вину, называет свой арест провокацией, а дело — сфабрикованным.

Вспышка инфекции произошла в китайской провинции Хубэй в конце прошлого года. Некоторые специалисты считают, что вирус могли разработать в США и завезти на территорию КНР. На это, в частности, указывают банки с пометкой «Бактериологическая опасность», которые китайцы нашли на территории бывшего американского консульства в Ухани.

США впоследствии стали одним из крупнейших очагов распространения инфекции. По последним данным, в стране выявили более 256 тысяч случаев заражения, свыше шести тысяч заболевших скончались. Россия в ответ на просьбу со стороны Вашингтона отправила гуманитарный груз в США.