Биолог предупредил россиян о нашествии клещей из-за теплой зимы

Санкт-Петербург, 3 апреля. Аномально теплая зима может привести к весеннему нашествию клещей. Такое мнение в пятницу высказал биолог Павел Глазков.

«Из-за теплой погоды клещи очень благоприятно перезимовали. Чтобы стать взрослой особью проходит в среднем три года, поэтому в этом году можно ожидать увеличения числа клещей», — отметил он, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Специалист отметил, что объявленные российскими властями ограничительные меры очень удачно совпали с сезоном активности клещей. Из-за карантина до конца апреля люди не будут посещать леса, поэтому вероятность быть укушенным клещом сводится к нулю.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин объявил о выходных из-за эпидемии коронавируса, которые продлятся до 30 апреля. Нерабочий месяц, впрочем, не означает, что граждане смогут устраивать весенние пикники. В большинстве российских регионов объявлен режим самоизоляции, при котором на улицу разрешено выходить лишь в случае крайней необходимости — чтобы сходить в магазин, в аптеку или погулять с собакой.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.