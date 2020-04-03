Осташко призвал наказать главу «Альянса врачей» за нарушение условий самоизоляции

Политолог Руслан Осташко предложил привлечь к уголовной ответственности лидера профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву за то, что она подвергает россиян смертельной опасности. Женщина пыталась устроить провокацию на фоне пандемии коронавируса.

Задержание Васильевой

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что Васильева была задержана в Окуловке (Новгородская область) за нарушение режима самоизоляции. По данным источника ФАН, задержана была одна Васильева, а ее сторонники около здания отдела МВД РФ по Окуловскому району мешали работать сотрудникам полиции.

«На Васильеву будут составлять три административных протокола», — сообщил источник.

В конце марта глава «Альянса врачей» объявила о запуске социального проекта «Всероссийская мединспекция», которая предполагала сбор средств для покупки масок, респираторов, костюмов и иных медицинских принадлежностей. Утром 2 апреля женщина с помощниками выехала из Москвы в Новгородскую область под предлогом доставки гумпомощи медикам Окуловки. Стоит отметить, что местные медучреждения в масках не нуждались — все необходимое у них и так было в наличии.

В нескольких километрах от населенного пункта автомобиль с Васильевой остановили сотрудники полиции и ГИБДД, а всех принимавших участие в доставке груза «волонтеров» задержали и отправили в ОВД Окуловки для составления протоколов об административном нарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций). Кстати, причина задержания — нарушение режима самоизоляции.

Машина при этом была конфискована, так как на нее не было документов, однако представители оппозиции выставили задержание автомобиля организации как «преступление». Проблема для «сектантов» скандального блогера Алексея Навального заключалась в том, что на территории Новгородской области введен режим самоизоляции, в рамках которого юридические и физические лица, осуществляющие деятельность на территории Новгородской области в нерабочую неделю, должны уведомлять о своих перемещениях, а также получать подтверждения в соответствии с указами губернатора Новгородской области №№ 45 и 48. Другими словами, установленный уведомительный порядок был нарушен.

Спланированная акция

В сложившейся обстановке Васильева могла прийти к логичному выводу, что правоохранители будут досматривать все иногородние машины, требуя все официальные справки и разрешения. Но женщина решила отправиться в путешествие сама, причем без нужных документов и в условиях жесткого карантинного контроля. Почему? По мнению известного политического аналитика и главного редактора интернет–издания Politrussia Руслана Осташко, волонтерская затея Васильевой была заранее подготовленной и срежиссированной «рекламной акцией», итогом которой должно было стать задержание. Это бы привело к появлению дополнительного повода для критики властей.

«Сейчас наши либералы находятся в состоянии легкого шока, так как просто не понимают, как они могут использовать в своих политических целях ситуацию с пандемией коронавируса. То, что ее нужно использовать, они понимают, потому что это главная тема последних двух недель во всем мире, про нее говорят все, правительство совершает определенные действия, Владимир Путин уже дважды выступал с обращением. А вот либералов даже не слышно в Интернете, вот они и пытаются как-то истерично вписаться в информационную повестку», — говорит эксперт.

Вот и выходит, что, когда наступает кризисная ситуация, и власти принимают важные для всей страны решения, либералов в информационном поле просто нет. Они замкнулись в своем мирке, который по итогу оказался очень-очень маленьким. Тот же Навальный, который теперь имеет прямое отношение к «Альянсу врачей», был уверен, что про либеральную оппозицию все знают и помнят, просто «тоталитарная государственная пропаганда не пускает их светлые умы на федеральные телеканалы».

«И тут они начинают хаотично действовать. Навальный и вся его компания вспомнили о том, что у них существует проект «Альянс врачей», и решили, что у них есть специально созданная организация, которая, по идее, должна сейчас, во время пандемии COVID-19 как-то себя проявлять. Но, во-первых, они с этим опоздали на две недели, потому что две недели назад еще не было режима самоизоляции для регионов и можно было в принципе подобными вещами заниматься, во-вторых, зная нашу либеральную бражку, [могу сказать, что] вся эта тусовка любит отдыхать по различным заграницам — Италия, Испания, Франция, Германия. И 100% в ближайшем кругу каждого оппозиционера есть человек, который недавно вернулся из Европы. У той же Васильевой такие люди есть, и это факт», — продолжает Осташко.

Сознательное нарушение

А инициатива Васильевой говорит о том, что она публично и открыто готова нарушать введенный во многих регионах России режим самоизоляции. Она также нарушила указ губернатора региона, в который и повезла собранные медицинские принадлежности.

«Таким образом, пытаясь пропиариться на пандемии COVID-19, Васильева, Навальный и их подельники подвергают людей опасности. Их дальнейшие планы были в том, чтобы прокатиться по паре-тройке регионов и заявить потом во всеуслышание, что никакой помощи от государства медики якобы не получают, что ситуация ужасающая, и вообще, на самом деле, никакого коронавируса не существует — это большая выдумка для того, чтобы ввести цифровую диктатуру, полный контроль граждан и т. д. И еще они на своем примере могут заявлять, что, мол, «видите, мы общались с родственниками, которые приехали из-за рубежа, сами покатались по регионам, и вот — мы здоровенькие и замечательные», — рассуждает собеседник ФАН.

Именно по причине того, что «профессиональные борцы с режимом» пытаются вновь вернуться в информационное поле, попутно ставя под угрозу жизни других россиян, Руслан Осташко предлагает «максимально жестко наказывать оппозиционеров и Васильеву, вплоть до уголовной ответственности».

«Этого не боятся делать в Европе, это не боятся делать в США, а мы почему-то миндальничаем, а миндальничать на этом фоне не надо. Нужно жестко ограничивать Навального и Васильеву с их миньонами, а также тот информационный хаос, который идет в соцсетях. Здесь тоже нужны большие штрафы», — заключил эксперт.

Отметим, Асоциация управленцев здравоохранения, комментируя новую инициативу профсоюза, выступила с заявлением, в котором подчеркивается, что Васильева пытается саботировать работу больниц и ставит под угрозу жизнь врачей и пациентов. Как отметили в Ассоциации, Васильева заявила, что ее люди будут лично приходить и инспектировать больницы на предмет нехватки средств защиты. Самих членов «Альянса врачей» никто на коронавирус не проверял, поэтому в ходе своих «инспекций» они могут как занести заразу в лечебное учреждение, так и вынести ее оттуда.