Шаповалов назвал титанической работу МИД по возвращению россиян из-за COVID-2019

Москва, 3 апреля. Спецрейс Azur Air доставил россиян, застрявших в Латинской Америке во время пандемии коронавируса, в Москву. Самолет проследовал по маршруту Рио-де-Жанейро – Лима – Москва.

Вывоз россиян осуществлялся по договоренностям Росавиации, Ростуризма и МИД РФ с властями каждой страны. На борту самолета находились более 300 россиян и домашние питомцы.

«МИД прикладывает максимум усилий, чтобы вернуть граждан РФ домой в разгар эпидемии. С нашей стороны все готово, чтобы вернуть всех оставшихся за рубежом россиян. Однако Роспотребнадзор ограничил въезд гражданам в страну из-за рубежа. На сегодня за границей остаются примерно 35 тысяч россиян», — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

По данным МИД РФ на начало недели, более 90 тысяч россиян выразили желание вернуться в страну. Только в Индии остаются 3 тысячи соотечественников. При этом они находятся в разных городах, а перемещение между административными округами власти Индии запретили.

Российское ведомство согласовало эвакуацию россиян с Индией, Египтом, Катаром, странами Европы и Американского континента. Ранее в страну прибыли 50 тысяч граждан из Парижа, Праги, Будапешта, Амстердама, Вены и других столиц ЕС.

МИД РФ запустил кампанию по сбору информации о россиянах, застрявших за рубежом. Ведомство через соцсети просит срочно информировать власти о своем местонахождении и логистических проблемах.

«На фоне всей работы, которая ведется по возвращению россиян домой, можно наблюдать и критику: дескать, чиновники ничего не делают для помощи соотечественникам», — заявил эксперт Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Он напомнил, что большинство стран наглухо закрыли границы. Для того, чтобы организовать вывоз россиян из страны, нужно собрать их по территории государства, привезти в один аэропорт, посадить на спецрейс. В условиях пандемии эти действия с трудом можно согласовать с зарубежными властями.

«Усилия, которые прикладывает Россия по эвакуации соотечественников, вылились в целую спецоперацию – шутка ли, вывезти домой более полутора сотен тысяч людей? Когда пандемия коронавируса пойдет на спад и будет проанализирована работа, то эта крупномасштабная операция войдет в историю», — добавил Шаповалов.

Эксперт подчеркнул, что МИД РФ проделывает титаническую работу. Россия также ограничила въезд иностранных граждан для сдерживания эпидемии.