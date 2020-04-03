Главные новости 3 апреля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 3 апреля.

Профессор Анатолий Альштейн заявил, что развитие эпидемии коронавируса в России может повторить пойти также, как в Германии. Профессор Альштейн сказал, что эпидемия в РФ может повторить германский сценарий.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе. ФСБ предотвратила теракты на Ставрополье и в ХМАО.

Новых заразившихся выявили в 32 регионах. В России зарегистрировали 601 случай заражения коронавирусом за сутки.

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» публикует ежедневную сводку по распространению коронавирусной инфекции в арабских странах. Коронавирус на Большом Ближнем Востоке: сводка за 2 апреля 2020 года.

Названия рек в Московской и Рязанской областях, а также в Адлерском районе оказались самыми смешными в России. Составлен список самых смешных названий рек в России.

Политолог Корнилов считает, что после завершения пандемии COVID-19 антироссийская риторика вновь вернется в информационное поле. Корнилов уверен, что даже благодарность Трампа не отменит антироссийских санкций.

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн считает, что эпидемия коронавируса в России может завершиться в мае. Профессор Альштейн дал прогноз по завершению эпидемии COVID-19.

ФАН рассказывает о последних новостях, связанных с распространением коронавирусной инфекции нового типа в России и мире. Коронавирус в России 3 апреля: статистика, последние новости, предостережение Проценко.

Роспотребнадзор порекомендовал регулярно проводить дезинфекцию жилых помещений с помощью средств на основе спирта или хлора. Роспотребнадзор разъяснил тонкости дезинфекции квартир при коронавирусе.

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал осложнения, которые способен вызвать коронавирус. Заболевший коронавирусом врач Проценко рассказал об осложнениях болезни.