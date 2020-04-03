Лидер профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева является информационным продуктом Алексея Навального, созданным по алгоритму другого проекта — юриста ФБК (признан в России иноагентом) Любови Соболь.

Распространение коронавирусной инфекции в России стало для «Альянса врачей» и лично Васильевой благодатной темой для активизации. Пользуясь обеспокоенностью людей и медиков, лидер профсоюза получила в свои руки инструменты воздействия на общество. В попытках сыграть на эмоциях населения Васильева через публикацию недостоверной информации и откровенных фейков развернула целую кампанию, чтобы повысить свою популярность. Публикуемые Васильевой непроверенные сведения поддерживает создатель «Альянса врачей» Алексей Навальный, придавая таким образом правдивости ее словам и формируя определенное общественное мнение.

Подобный сценарий уже был реализован Навальным через другой свой медийный проект — юриста ФБК Любовь Соболь. Васильева и Соболь имеют не только схожие внешние признаки, заключающиеся в манере речи и поведения, но и четко выстроенный алгоритм действий, о котором мы расскажем далее.

Манера речи и поведения

Манера общения для медийной личности играет большую роль в рамках узнаваемости и привлечения внимания к своей персоне. Васильева и Соболь, помимо внешних особенностей — обе блондинки, в качестве одежды предпочитают платья, имеют схожее строение лица, также обладают подозрительно похожей манерой речи. Сотрудницы структур Навального говорят с придыханием, растягивают в предложениях значимые моменты, на которых ставится акцент, а также используют паузы в определенных местах.

Такие аспекты речи отчетливо проявляются на видеозаписях, в которых Любовь Соболь и Анастасия Васильева обращаются к населению. Причем заметно, что речь лидера «Альянса врачей» претерпела изменения, ведь всего год назад присущие ей сейчас особенности в разговорном стиле и фонетических аспектах были иными. Это может говорить о том, что перестройка манеры речи у Васильевой была произведена намеренно, для создания определенного медийного образа, как у Любови Соболь. Стоит также отметить, что и поведение у этих девушек схожее — используются эмоциональные жесты, скандальные и противоречивые действия для создания информационной шумихи.

Работа в социальном поле

«Альянс врачей» Васильевой призван оказывать поддержку медицинских учреждений и работников, осуществлять защиту их прав и интересов. ФБК, в котором Соболь числится юристом, направлен на борьбу с коррупционной составляющей в нашем обществе. Оба деятеля работают в социальной сфере, что является наиболее выгодным вариантом для созданных Навальным структур. Ведь указание на возникающие в различных отраслях проблемы и сложности, пусть и без представления плана действий по их решению, находят поддержку среди населения.

Васильева и Соболь выступают в качестве рупора оппозиционной пропаганды, продвигая интересы Навального. Этим объясняется его поддержка в социальных сетях и тиражирование информации с критикой в сторону власти, публикуемой «Альянсом врачей» и ФБК.

Создание и распространение фейков

В своей деятельности Васильева и Соболь прибегают к созданию и распространению недостоверной информации для повышения рейтинга и нагнетания обстановки в обществе, что приводило к проверке следственными и судебными органами. Активизировавшаяся на фоне распространения коронавирусной инфекции глава «Альянса врачей» была вызвана на дачу объяснений к следователю по делу о распространения фейковой информации о количестве заболевших в России и нехватке средств индивидуальной защиты для медиков (СИЗ).

Ассоциация управленцев сферы здравоохранения, которую якобы стремится защищать Васильева, обвинила ее в «вирусном терроризме». Заявление, что количество больных коронавирусом в России больше, чем заявляют власти, оказалось ложью и лишь привело людей к панике. Распространение фейковой информации в столь сложный эпидемиологический период наносит ущерб здоровью и жизни граждан.

Использование недостоверных сведений для повышения интереса к своей персоне ранее применялось и Любовью Соболь. Юрист ФБК решила сыграть на волнующей население теме обеспечения детей питанием. Для этого она создала фейк о наличии нарушений санитарных норм на комбинате социального питания ООО «Московский школьник». Попытка необоснованно опорочить компанию провалилась. Арбитражный суд Москвы признал информацию Соболь недостоверной и постановил взыскать с юриста ФБК 29,2 млн рублей.

Несмотря на необходимость нести ответственность за публикацию недостоверных данных, созданная шумиха помогла Васильевой и Соболь существенно повысить свою узнаваемость.

Провокации — связующее звено алгоритма действий Васильевой и Соболь

Появление медийной популярности позволило Васильевой выйти на следующий этап продвижения по алгоритму, отработанному Любовью Соболь. Для этого она создала специальную программу сбора помощи медикам на базе «Альянса врачей». Пожертвования, которые Васильева собирает с обычных граждан, должны быть направлены на закупку СИЗ и медоборудования с дальнейшей передачей медикам в различных регионах страны.

Помимо данной программы, лидер профсоюза озвучила еще один проект, заключающийся в проведении инспекций региональных медучреждений на предмет наличия необходимой защиты от распространения коронавируса и отстаивания прав работников сферы здравоохранения. Собрав пожертвованиями сумму около 2,5 млн рублей, Васильева сообщила о закупке медицинских масок для передачи в больницы Новгородской области.

Несмотря на введенный в Москве режим самоизоляции в связи с коронавирусом, с которым так отчаянно хочет бороться Васильева, она решила осуществить доставку на личном автомобиле. Ожидаемо, что полицейские, ведущий надзор за выполнением антикоронавирусных мер, автомобиль Васильевой остановили и составили административный протокол.

Лидер «Альянса врачей» использовала данное событие для необоснованной критики власти, представив себя жертвой, сражающейся с якобы несправедливой системой. Очевидно, что передачу масок Васильева могла устроить через специализированные сервисы, избегая нарушения закона. Желание устроить пиар и шумиху вокруг этого дела в конечном итоге привели ее к административному аресту за нарушение режима самоизоляции.

По пути использования провокаций ранее шла и Любовь Соболь, что отчетливо проявилось во время летних митингов оппозиции в 2019 году. Юрист ФБК организовывала несогласованные с мэрией акции, что является нарушением закона. При этом столичное правительство обосновывало отказы, а взамен предлагало либо другие места проведения, либо иной день для мероприятия. Соболь намеренно шла на конфликт с мэрией, пытаясь выставить обеспечение властями безопасности граждан в качестве «борьбы со свободой слова».

Подобные действия Соболь привели к неоднократному нарушению ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Общая сумма штрафов для юриста ФБК составила 1,530 млн рублей. Стоит отметить, что прокуратура Москвы неоднократно призывала Соболь прекратить незаконную деятельность, но предупреждения были проигнорированы.

Васильева использует алгоритм действий Любови Соболь, прикрываясь благой целью для сознательного нарушения закона, чтобы указать на якобы несправедливость властей. Выписанный полицейскими протокол о нарушении режима самоизоляции для главы «Альянса врачей», судя по алгоритму действий, будет для нее не единственным, а провокации продолжатся.

«Дети в качестве щита»

Сходство в поведении Васильевой и Соболь также проявляются в рамках несения ответственности за нарушения закона в рамках созданных провокаций. При задержании за нарушение режима самоизоляции во время коронавируса глава «Альянса врачей» заявляла сотруднику полиции, что у нее дома находятся дети, не достигшие 14-летнего возраста. Васильева пыталась использовать законодательную норму, чтобы не нести ответственность за совершение правонарушения. Согласно ст. 3.9 КоАП РФ административному аресту не могут подвергаться женщины, имеющие детей, не достигших возраста 14 лет. Поскольку подобные сведения нуждаются в проверке, Васильева все же была задержана.

Наличие детей, оставшихся дома на время визита в новгородские больницы, не беспокоило Васильеву вплоть до момента задержания. Со стороны лидера «Альянса врачей» использование детей в качестве щита от несения административной ответственности уже отрабатывалось Любовью Соболь во время незаконных митингов оппозиции в Москве.

Юрист ФБК, имеющая малолетнего ребенка, избегала арестов благодаря социально ориентированному российскому законодательству, которое отстаивает интересы материнства. Это основание неоднократно использовалось Соболь для проведения незаконных действий.

«Информационные проекты Навального с женским обликом»

Анастасия Васильева и Любовь Соболь имеют множество схожих особенностей и работают по четко составленному алгоритму действий. Указание на проблемы в различных отраслях без предоставления внятного плана решения является специально выстроенной моделью поведения для сотрудниц, созданных Алексеем Навальным структур.

Создание образа сильной женщины, выступающей якобы против несправедливости, стремление создать шумиху для повышения своей популярности, использование социальной повестки и распространение фейковой информации — лишь часть медийного проекта, который создал Навальный в лице Васильевой и Соболь для достижения личных целей. Выступая неким рупором оппозиции, не боящимся говорить о проблемных моментах в обществе, девушки занимаются банальным популизмом, при этом прибегая к скандальным и провокационным действиям.