Мишустин утвердил правила поведения при ЧС. События дня. ФАН-ТВ

Правила на случай ЧС
Пока заболеваемость в нашей стране развивается по благоприятному сценарию, об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Мы видим, что введенные в стране меры реально повлияли на поступление больных, на тяжесть больных. Фактически та кривая, которая может развиваться по разным сценариям, сегодня идет по достаточно благоприятному», — пояснил глава ведомства.
Министр также сообщил, что в России каждого тяжелого пациента с коронавирусом консультируют специалисты федеральных медицинских центров. По его словам, такие больные получают самые высококвалифицированные консультации. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, с обозначением правил поведения при возможном введении режима чрезвычайной ситуации в стране. Документ опубликован на Официальном портале правовой информации. В частности, запрещается осуществлять действия, создающие угрозу общественной безопасности, распространять заведомо ложную информацию об угрозе возникновения ЧС. Добавим, ранее на заседании координационного совета по борьбе с распространением COVID-19, Мишустин заявил, что пик еще не пройден. Общее число заболевших COVID-19 в России достигло 4149, 281 пациент выздоровел, 34 человека умерли.
Минпросвещения допускает летнее обучение школьников
Внеплановые весенние каникулы у учеников могут повлиять на летние? На этот вопрос ответил замминистра просвещения России Дмитрий Глушко в ходе онлайн-марафона «Домашний час» в соцсети «ВКонтакте».
«Я так отвечу уважаемые коллеги. У нас есть задача максимально в установленные сроки завершить учебный год. Все будет зависеть от того как будет развиваться ситуация с продвижением инфекции», — подчеркнул Дмитрий Глушко.
Замминистра добавил, что повлиять на обстановку могут сами жители России, им нужно следовать требованиям, нацеленным на предотвращение эпидемии. Минпросвещения стремится создать такие условия, чтобы школьники получали нужный объем знаний, прошли программу и летом отдохнули вместе с родителями.
«Мы стремимся сделать так, чтобы летом учиться не пришлось. Ни в начале лета, ни раньше начать учебный год следующий. Наша задача создать технические условия для того, чтобы люди, не зависимо от того где они находятся, могли получить образовательный контент, завершить программу обучения. И соответственно в летний период отдыхать со своими семьями», — добавил замминистра просвещения России.
Ранее в ведомстве объявили о завершении связанных с коронавирусом каникул 12 апреля. Но дальнейшие решения об учебном процессе регионы РФ будут принимать сами.
Новый врио губернатора Камчатки
Президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края Владимира Солодова. До этого он был председателем правительства Якутии. Указ о назначении опубликован на сайте Кремля и уже вступил в силу. Ранее этот пост занимал Владимир Илюхин, который подал заявление об отставке по собственному желанию. Это уже третья отставка губернатора за последние сутки. Накануне посты покинули главы Архангельской области Игорь Орлов и Республики Коми Сергей Гапликов. Владимир Путин уже принял их отставку и назначил новым врио главы Архангельской области Александра Цыбульского, который до этого был руководителем Ненецкого автономного округа. Коми временно возглавил замминистра здравоохранения Владимир Уйба. Добавим, что Юрий Бездудный стал врио губернатора Ненецкого автономного округа. Очередные выборы губернатора Камчатского края запланированы на Единый день голосования — 13 сентября.