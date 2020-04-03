Мишустин утвердил правила поведения при ЧС. События дня. ФАН-ТВ

Министр также сообщил, что в России каждого тяжелого пациента с коронавирусом консультируют специалисты федеральных медицинских центров. По его словам, такие больные получают самые высококвалифицированные консультации. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, с обозначением правил поведения при возможном введении режима чрезвычайной ситуации в стране. Документ опубликован на Официальном портале правовой информации. В частности, запрещается осуществлять действия, создающие угрозу общественной безопасности, распространять заведомо ложную информацию об угрозе возникновения ЧС. Добавим, ранее на заседании координационного совета по борьбе с распространением COVID-19, Мишустин заявил, что пик еще не пройден. Общее число заболевших COVID-19 в России достигло 4149, 281 пациент выздоровел, 34 человека умерли.

«Мы видим, что введенные в стране меры реально повлияли на поступление больных, на тяжесть больных. Фактически та кривая, которая может развиваться по разным сценариям, сегодня идет по достаточно благоприятному», — пояснил глава ведомства.

Пока заболеваемость в нашей стране развивается по благоприятному сценарию, об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко .

Минпросвещения допускает летнее обучение школьников

Внеплановые весенние каникулы у учеников могут повлиять на летние? На этот вопрос ответил замминистра просвещения России Дмитрий Глушко в ходе онлайн-марафона «Домашний час» в соцсети «ВКонтакте».

«Я так отвечу уважаемые коллеги. У нас есть задача максимально в установленные сроки завершить учебный год. Все будет зависеть от того как будет развиваться ситуация с продвижением инфекции», — подчеркнул Дмитрий Глушко.

Замминистра добавил, что повлиять на обстановку могут сами жители России, им нужно следовать требованиям, нацеленным на предотвращение эпидемии. Минпросвещения стремится создать такие условия, чтобы школьники получали нужный объем знаний, прошли программу и летом отдохнули вместе с родителями.

«Мы стремимся сделать так, чтобы летом учиться не пришлось. Ни в начале лета, ни раньше начать учебный год следующий. Наша задача создать технические условия для того, чтобы люди, не зависимо от того где они находятся, могли получить образовательный контент, завершить программу обучения. И соответственно в летний период отдыхать со своими семьями», — добавил замминистра просвещения России.

Ранее в ведомстве объявили о завершении связанных с коронавирусом каникул 12 апреля. Но дальнейшие решения об учебном процессе регионы РФ будут принимать сами.