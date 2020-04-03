В Госдуме призвали поставить на жесткий контроль устраивающую акции при коронавирусе КПРФ

Москва, 3 апреля. Российские надзорные и правоохранительные органы должны взять под жесткий контроль членов партии КПРФ, которые регулярно устраивают уличные акции, несмотря на карантин. Об этом в пятницу заявил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Так он прокомментировал недавний митинг КПРФ, во время которого участники акции выкрикивали давно потерявшие актуальность политические лозунги в поддержку Ленина и Сталина.

«Если они так себя ведут, то значит, они в принципе хулиганы по жизни. Следовательно, они должны быть на жестком контроле», — отметил Федоров в разговоре с New Inform.

Он обратил внимание на то, что даже Национально-освободительное движение (НОД), исповедующее государственный национализм, свернуло уличную активность, хотя до этого было лидером по числу уличных акций.

Напомним, что КПРФ уже не в первый раз проводит пикеты и митинги, несмотря на карантин. При этом основная аудитория Коммунистической партии РФ — это люди преклонного возраста, которые входят в группу риска. Если молодежь легко переносит коронавирусную инфекцию (иногда даже без симптомов), то у пожилых людей болезнь протекает тяжело и нередко заканчивается летальным исходом.

31 марта Госдума приняла закон, который ужесточает наказание за нарушение режима самоизоляции. Для граждан нарушение карантина грозит лишением свободы на срок до 7 лет, для юрлиц — штрафы до 10 млн рублей.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.