Санкт-Петербург, 3 апреля. Российские фермерские хозяйства приспосабливаются к работе в условиях эпидемии коронавируса. Об этом заявил владелец фермерского хозяйства сыроварения Истринского района Московской области Олег Сирота, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Подмосковный сыровар Олег Сирота принял участие в пресс-конференции «Апокалипсис с короной», которая состоялась 3 апреля в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

По его словам, российские фермерские хозяйства должны обеспечивать граждан продовольствием даже в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. В настоящее время они пытаются приспособиться к работе в новых условиях.

«Наша задача в том, чтобы обеспечить поставки продовольствия нашим соотечественникам. У нас закрылась часть рынков, но мы активно внедряем онлайн-доставку, развозим продукты по Московской области. Сейчас очень много заказов. В общем, как-то приспосабливаемся жить в новых реалиях, так как мы же не можем оставить соотечественников без молока и сыра», — отметил фермер.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число носителей вируса превысило отметку в один миллион человек. От нового вируса погибло более 53 тысяч человек.

В России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом более 280 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с риском дальнейшего распространения коронавируса в большинстве регионов России введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.