Милонов поддержал идею проведения Пасхи онлайн

Санкт-Петербург, 3 апреля. Пожилые люди и люди с заболеваниями не должны рисковать своим здоровьем, поэтому в идее провести Пасху в режиме онлайн нет ничего плохого. Такое мнение выразил депутат Госдумы Виталий Милонов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Медиагруппа «Патриот» в пятницу провела онлайн-конференцию на тему «Апокалипсис с короной — как выживают профессионалы». Милонов стал одним из спикеров встречи.

«Если человек болеет, если пожилой человек – не надо рисковать собой. И патриарх об этом говорит, и церковь говорит. Посмотрите службу дома. Нам важно, чтобы люди остались живы-здоровы. Не надо искушать Господа понапрасну», — поддержал идею депутат.

Он напомнил, что есть и телеканалы, и радиостанции, которые помогут осуществить такую задумку.

«Даже общение со священниками налаживается сейчас в онлайн-режиме», — констатировал он.

В этом году православные будут отмечать Пасху в воскресенье, 19 апреля. Известный богослов, протодиакон Андрей Кураев не исключил, что праздничные богослужения будут транслироваться по телевизору или в Интернете.

В конце марта патриарх Московский и Всея Руси Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов и молиться по домам, в уединении. Он напомнил, что Русская православная церковь советует строго соблюдать санитарные предписания властей.