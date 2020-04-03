Побег из-под карантина в Чаде закончился погоней со стрельбой

Нджамена, 3 апреля. Несоблюдение карантина, объявленного властями Чада для борьбы с коронавирусом, закончилось трагедией.

Четыре человека, среди которых была женщина с пятилетним ребенком, самовольно покинули место жительства и направились в населенный пункт Гуну-Гай (провинция Бонгор) на мотоциклах. На пункте пропуска их остановили сотрудники сил безопасности. Нарушители обратились в бегство. В ходе погони полиция открыла стрельбу, в результате чего один молодой человек скончался, еще один мужчина и ребенок получили ранения. Пострадавшие доставлены в больницу Бонгора.

Отметим, что Чад, как и многие другие страны, ввел карантин, чтобы сдержать распространение коронавируса. Все эксперты сходятся во мнении, что самоизоляция позволит остановить пандемию, но для этого необходимо, чтобы население проявило социальную ответственность и строго придерживалось карантина. Массовая паника и истерия же, напротив, сводят все предпринимаемые властями меры на нет и способствуют распространению пандемии.

На сегодняшний день основные очаги заболевания располагаются в США (235,7 тыс. случаев заражения), Италии (115,2 тыс.), Испании (110,2 тыс.), Германии (84,4 тыс.), Китае (81,5 тыс.) и Франции (59,1 тыс.). Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.