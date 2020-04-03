Автоэксперт Похмелкин предостерег от «юридической вакханалии» во время пандемии COVID-19

Известный российский автоэксперт Виктор Похмелкин крайне негативно отнесся к тому, что Центробанк разрешил страховым компаниям временно выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт техосмотра. Он считает это грубым нарушением закона.

Председатель «Движения автомобилистов России» в эксклюзивном интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал решение ЦБ РФ о временном изменении правил выдачи полисов ОСАГО, а также рассказал о других «юридических вакханалиях» на фоне пандемии коронавируса.

«Знаете, у нас сейчас началась юридическая вакханалия, я бы так сказал, — заявил Похмелкин. — Начинают принимать абсолютно незаконные решения. Я за то, чтобы вообще отменить обязательный технический осмотр для частных автовладельцев и забыть об этом. Все равно каждый водитель сам заботится о своей машине, и никто его от ответственности не освобождает. Но это отдельная тема».

По словам эксперта, кандидата юридических наук, порядок получения полиса ОСАГО предусмотрен федеральным законом. Поэтому отменить или изменить этот закон можно, соответственно, тоже только федеральным законом.

«Никакой Центробанк не может давать указания в обход законодательства, — подчеркнул собеседник ФАН. — Это грубейшее нарушение, так сказать, правовой материи и того фундамента, на котором она должна базироваться. Если есть техосмотр, то, значит, полис ОСАГО должен выдаваться только при предъявлении диагностической карты».

А тут получается коллизия — ЦБ разрешил идти вразрез с законом, возмутился глава ДАР, и это совершенно недопустимо.

«Госдума же продолжает работать, — воскликнул он. — Законы о штрафах-то она принимает мгновенно, за один день. И никто не мешает! Обратитесь туда, что называется, через правительство или через президента, внесите инициативу и примите быстро этот закон. И тогда все будет легально».

К сожалению, это уже не первый случай, когда, прикрываясь пандемией коронавируса, посчитали, что можно игнорировать законодательство, свидетельствует Похмелкин.

«Это неправильно, — заявил он. — Все можно и нужно делать только в рамках закона. Потому что потом привыкнут, и начнется… Как говорил герой известного фильма, можно закон один раз подмять, потом другой, а затем уже, извините, начинаются просто форменный хаос и безобразие. Это очень опасно, и вот эта правовая вакханалия страшнее любого коронавируса».

Собеседник ФАН отметил, что «юридической самодеятельностью» уже начинают заниматься и регионы, издавая свои абсолютно безграмотные указы.

«И принимаются законы, которые не в компетенции того или иного субъекта Российской Федерации, — посетовал Похмелкин. — Как, например, закон Москвы о штрафах за нарушение режима о самоизоляции и так далее. В результате люди не могут понять, что и как можно делать и что — нельзя».

Центральный банк РФ дал разрешение страховым компаниям выдавать водителям полисы ОСАГО без диагностических карт технического осмотра автомобилей. Об этом его руководитель Эльвира Набиуллина заявила во время пресс-конференции, которая велась в режиме онлайн в социальной сети YouTube.

При этом, по словам Набиуллиной, предоставить диагностические карты все же нужно будет, и не позже чем через месяц после того, как снимут ограничения, введенные в стране из-за коронавирусной инфекции.