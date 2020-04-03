Компанию жены директора ФБК уличили в неуплате налогов

Москва, 3 апреля. Рекламная компания ООО «Филонова Соколов Фитцпатрик» в 2016 году получила госконтракт Сбербанка на 54,8 млн рублей, но не выплатила налоги. Федеральная налоговая служба (ФНС) приняла решение приостановить операции по счетам налогоплательщика.

По данным сервиса проверки контрагентов «Контур.Фокус», к марту 2020 года у компании образовалась задолженность по уплате налогов. Вместе с пенями сумма задолженности достигла 61 909 рублей.

Примечательно, что 34,4% этой компании принадлежат второй жене Владимира Ашуркова Александрине Маркво. Сам же ближайший соратник блогера Алексея Навального, исполнительный директор «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в РФ иноагентом) Ашурков с 2015 года скрывается в Лондоне. Его уличили в мошенничестве при финансировании избирательной кампании Навального на пост мэра Москвы, пишет RT.

ФНС через суд получила исполнительный лист на взыскание задолженности с рекламной компании. Однако в марте лист был возвращен взыскателю – приставы не смогли отыскать ни имущество, ни самого должника. По данным ФНС за 2018 год, компания заработала 68,1 млн рублей, в ней работают восемь человек.

ФНС заблокировала три счета компании «Филонова Соколов Фитцпатрик». Об этом сказано в служебной базе данных, информацию подтверждают данные «Контур.Фокуса».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Ашурков познакомил Навального с Михаилом Фридманом. Из вскрытой хакерами переписки Ашуркова и Навального следует, что в письмах первый обещал «обеспечить движуху» и поддержать ФБК, а Фридмана называл не иначе как «богатым кротом», который готов дать денег на подрывную деятельность.

Кроме того, когда хакеры группировки Anonymous опубликовали документы британского антироссийского пропагандистского проекта Integrity Initiative, тесно связанного с британскими спецслужбами, в списках его участников фигурировала фамилия Ашуркова.