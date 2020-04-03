Microsoft пообещал обновить Windows 10 для слабых компьютеров

Пало-Альто, 3 апреля. Американская корпорация Microsoft обновит ОС Windows 10, чтобы снизить нагрузку на процессор, пишет портал MyDrivers.

Обновление уменьшит объем пространства на диске, которое занимает операционка. Программисты присвоили апгрейту индекс 20H1. Разработчики обещают несколько важных новшеств, в том числе снижение нагрузки на центральный процессор.

Теперь владельцы слабых компьютеров смогут спокойно перейти на Windows 10. Microsoft также сделает интерфейс более интуитивным, разрешит подключение Bluetooth-устройств и улучшит поиск.

Обновление может появится уже в апреле-мае 2020 года, пишет Planet Today.

Ранее ведущие разработчики в игровой индустрии Sony и Microsoft заявили, что коронавирус не повлиял на выручки компаний. Однако они не исключили, что экономические последствия пандемии проявятся позднее.